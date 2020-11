Inundaciones de zonas rurales de Tabasco estaba “medida”, dice AMLO

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le dolió haber optado por desviar el agua desde compuerta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar inundar Villahermosa, lo que afectó a otros municipios, pero ofreció a los habitantes reparar las pérdidas por las inundaciones.

"Medimos que se iba a ir al agua a estas comunidades, pero no como en otras ocasiones y optamos por cerrar la compuerta; hay inundación en Jalpa, Nacajuca, pero no mayor. La zona más crítica es Centla porque es una zona muy baja que está incluso abajo del nivel del mar. Hay comunidades como Allende, Guerrero, Cuauhtémoc, Jalapita, toda esa zona está muy inundada, estamos hablando de un metro, dos metros de agua.

"Ya están los albergues, la gente está siendo atendida, siempre se va ayudar con alimentos, medicinas, se les va a reparar los daños, se les va entregar recursos para sus enseres, lo que hayan perdido, a todos los damnificados y vamos a atender el problema de fondo, porque esta situación de optar entre inconvenientes me duele mucho, no ha habido un buen control de las presas", comentó López Obrador.

El domingo, el presidente difundió en un video en sus redes sociales en el que explica que se decidió “inundar” dichas zonas, para que no se inundara Villahermosa.

“Ese río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta, y toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, Jalpa, Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas.

“Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión, ahora ya estamos aislando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor”, señaló.

El maestro Pellicer decía: «Esta es la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo».



Les doy el minuto a minuto del sobrevuelo en las zonas inundadas de Tabasco. pic.twitter.com/rfjf3sZKd2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 15, 2020

No me mojo para la foto o para que me dé Covid: AMLO

López Obrador afirmó también que en su visita a Tabasco, para tratar temas sobre inundaciones, no se mojó solo por una fotografía y que está haciendo lo que corresponde para ayudar.

"Ahora que fui a Tabasco dicen: por qué no nos visita a todos, por qué no está con nosotros de manera más presencial. Yo estoy ahí, visitando las comunidades, no puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo, no como dicen mis adversarios que no me mojo".

"Me dicen: a ver, mójese. Pues no me puedo mojar nada más por la foto, estoy haciendo lo que corresponde para ayudar", comentó.

Cuestionó que qué se ganará si se moja para tomarse una fotografía y que si no guarda sana distancia se puede enfermar de Covid-19.

"Y le digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo, y qué se gana con eso, o que no guarde yo la sana distancia, me enferme de Covid, pues tampoco, ¿no?", comentó.

(Con información de Agencia Reforma y El Universal)