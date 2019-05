Se desconoce el motivo del ataque en Cuernavaca

Benito Jiménez

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que el ataque contra dos líderes de comerciantes en Cuernavaca fue perpetrado por un solo tirador.

El funcionario anticipó que los disparos se realizaron de un arma Glock 9 mm, al parecer perteneciente a la Policía Estatal.

Carmona indicó que en la escena de los hechos violentos, a unos pasos de Palacio de Gobierno, se encontraron siete casquillos.

Detalló que el detenido tiene 22 años y fue identificado como Maximiliano "N".

"Lo que tenemos descartado es un atentado contra un integrante de un medio de comunicación o un comerciante, aún desconocemos el motivo de la persona asegurada para disparar contra estas personas", dijo Carmona.

"Para todos es sabido que en la vida sindical ha habido violencia, pero no en este extremo, se están llevando a cabo las diligencias, testigos y entrevistas, estaríamos definiendo que sea un problema de esta naturaleza, no podemos afirmar aún que sea producto de una rencilla sindical, pero vamos a investigar", abundó.

También llamó al padre de Roberto Castrejón a comparecer sobre una acusación de que el ataque fue producto de una rencilla con otro sindicato.

Por ahora, el Fiscal descartó que la ejecución de Jesús García se encuentre vinculada al asesinato de su hijo Juan Manuel García Bejarano, ocurrido en 2017.

En conferencia de prensa, en la que estuvo el Gobernador Cuauhtémoc Blanco, Carmona estableció que solicitó al C5 videos de las cámaras de vigilancia y advirtió que el caso llegará hasta las últimas consecuencias.

El Mandatario Blanco indicó que está furioso por el hecho y reprochó que una senadora de Morelos realice declaraciones para politizar el caso.

"Vamos a llegar a las últimas consecuencias, ella maneja todo Cuautla, esto es un hecho lamentable, que no aproveche estos casos para su campaña", reclamó Blanco.

Recordó que las diferencias entre comerciantes es algo histórico en Cuernavaca.

"El Secretario de Seguridad tiene toda mi confianza, necesitamos que el Gobierno federal nos ayude, no podemos acabar con la violencia en cinco meses, tuvimos ayer una detención importante, no hay que echar la culpa al almirante, sabemos que en esto hay mucha gente involucrada, a este pobre personaje no sé cuántos le hayan pagado, pagarle hasta cinco mil pesos y qué es lo que pasa, no tienen corazón para matar una persona, es una gente mala, relacionada con la delincuencia organizada", expuso Blanco.