La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se está llevando a cabo una investigación sobre Anabel Ávila, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, en relación con un polémico homenaje a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este lunes 30 de diciembre, la mandataria expresó su rechazo a cualquier acto que promueva la apología de la violencia.

Su declaración se produjo después de que, en ese municipio, se realizara una ceremonia de agradecimiento a ‘El Mencho’ por el envío de cientos de juguetes como regalos navideños para los niños de la comunidad.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones, no se puede, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez, entonces debe haber una investigación de la Fiscalía y en todo caso, si se encuentra algún vínculo pues que se presente ante un juez la carpeta de investigación”.