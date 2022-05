Investigan si cuerpo hallado en matorrales es de Yolanda Martínez

El cuerpo sin vida de una mujer, que fue encontrado la tarde de ayer domingo en el municipio de Juárez, Nuevo León, al oriente de la zona metropolitana de Monterrey, podría ser el de la joven Yolanda Martínez Cadena, desaparecida el 31 de marzo, informó una fuente cercana a las investigaciones.

Precisó que "de acuerdo con la vestimenta y hallazgos encontrados, podemos suponer que el cuerpo localizado hoy en la colonia Los Huertos, en Juárez, podría corresponder a Yolanda Martínez. Esto a reserva de los análisis de genética de ADN y el resultado de la autopsia".

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que la tarde de este domingo fue localizado el cuerpo de una mujer en una zona de matorrales. Se reportó que el cadáver estaba en estado de descomposición.

Una mujer que recolectaba leña en el monte realizó el hallazgo, a unos 100 metros de la calle Hortelanos, cerca de la carretera a San Mateo, y llamó al 911 para notificar a las autoridades.

La fiscalía indicó que el reporte se recibió a las 15:35 horas del domingo, pero todavía entrada la noche los peritos trabajaban en el área para recabar evidencias y realizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, a fin de establecer las causas de la muerte y la plena identificación de la víctima.

Desde el 31 de marzo, familiares, amigos y voluntarios buscan a Yolanda, de 26 años de edad, quien desapareció luego de acudir a visitar a su abuela. Este domingo, su padre fue hospitalizado por problemas de presión alta.

"NO HE ENCONTRADO A MI HIJA PORQUE NO SE USAR FACEBOOK Y NO TENGO DINERO" Dice desconsolado el papá de Yolanda.

ES HORA DE QUE SE BUSQUE A YOLANDA MARTÍNEZ CADENA ... SU PAPÁ LA BUSCA SOLO.



Yolanda desapareció antes que DEBANHI... pic.twitter.com/KlNunIjxfv