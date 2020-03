Investigan posible quinto caso de Covid-19 en México

Dulce Anahí Soto Luévano

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que en el País se registran cuatro casos positivos a coronavirus y un portador, es decir, un paciente que dio positivo, pero no tiene síntomas.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que la persona portadora, del Estado de México, continuará su periodo de aislamiento hasta cumplir 14 días.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el coronavirus no es considerado una emergencia, dada sus características.