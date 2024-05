Irán: descartan sabotaje en accidente del presidente Ebrahim Raisi

La investigación sobre el accidente del helicóptero en el que murieron el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el ministro de Exteriores, Hosein Amirabdolahian, y sus acompañantes, descartaron que el sabotaje como causa de la colisión, que tuvo lugar en una zona de difícil acceso en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán.

The second investigation report on the helicopter crash of late 🇮🇷 #Iranian President Ebrahim Raisi reaffirmed that there was no evidence of sabotage in the presidential chopper.



The General Staff of the Iranian Armed Forces released the second report on Wednesday, IRNA… pic.twitter.com/MLoVDCnZYZ