Isaac Hernández, entre los más influyentes

Brenda Sánchez

Agencia Reforma

Guadalajara, Jal.- Por segunda ocasión, Isaac Hernández fue reconocido como una de las mil personas más influyentes de Londres, por el Evening Standard Progress 1000.

La plataforma, que destaca a las personalidades más importantes en ámbitos como la cultura, arte, arquitectura, diseño, política, religión, ciencia, negocios y tecnología, reconoció al bailarín tapatío la noche del 3 de octubre en una ceremonia realizada en el Museo del Diseño de Londres.

En 2015, Isaac Hernández se unió al English National Ballet como bailarín principal y desde entonces ha interpretado varios papeles principales con la Compañía en una gran número de ballets, entre los cuales destacan a Ali y Conrad en Le Corsaire; Romeo, en Romeo & Juliet de Nureyev; Franz en Coppélia de Ronald Hynd; Sobrino / Príncipe en Cascanueces de Eagling, y Seres fantásticos de Aszure Barton.

Un año más tarde dio vida a Albrecht en Giselle de Akram Khan. También ha bailado Albrecht en Giselle de Mary Skeaping, The Man in MacMillan's Song of the Earth, James in La Sylphide, The Young Man en Roland Petit's Le Jeune homme et la Mort; de William Forsythe Approximate Sonata 2016, Prince Désiré en MacMillan's Sleeping Beauty, Des Grieux en Manon de MacMillan y el Príncipe Guillaume en Cenicienta de Wheeldon.

En 2018 fue reconocido como el mejor bailarín del mundo con el Prix Benois de la Danse, entregado en el Teatro Bolshói en Rusia, por el ballet de La Sylphide con el English National Ballet; y en el ballet de Don Quijote con la Ópera de Roma, ocasión en la que tuvo oportunidad de trabajar bajo la dirección artística del legendario bailarín ruso Mikhail Baryshnikov.

También te puede interesar: Elisa Carrillo: Primera bailarina ganadora del Benois de la Danse 2019

Isaac Hernández es también influyente con su plataforma ‘Despertares Impulsa’

Además, el joven bailarín ha trabajado como promotor de la cultura y las industrias creativas en México a través de la plataforma Despertares Impulsa, con la que ha generado puentes entre Londres y México al exportar talento con la intención de capacitar a jóvenes creadores mexicanos y desde la cual se han ofrecido talleres de animación, arte urbano, fotografía, danza clásica, contemporánea, coreografía, entre otros, todos totalmente gratuitos.

El pasado 25 de septiembre, clausuró la décima edición del Kremlin International Ballet Festival de Moscú, Rusia, donde compartió el escenario con Natascha Mair, bailarina principal de la Ópera de Viena, y quienes interpretaron el ballet completo del Lago de los Cisnes.

En México, su espectáculo dancístico, "Despertares" fue recientemente nominado a las Lunas del Auditorio.