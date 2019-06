Amenazan a Ivonne Ortega y su familia por contienda priísta

Grupo Reforma

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La aspirante a la dirigencia nacional de PRI, Ivonne Ortega, denunció amenazas contra su integridad y la de su familia, por parte de un ex Gobernador que apoya a su contrincante en la contienda, Alejandro Moreno Cárdenas.

"El día de ayer, uno de los ex gobernadores que apoya a Alito me amenazó. Él sabe quién es y mi equipo tiene constancia de todo", afirmó Ortega en un video publicado en su cuenta de Twitter.

"Amenazó mi integridad, la de mi hijo y la de mi familia, lo hago responsable de cada una de sus palabras".

La ex Gobernadora de Yucatán afirmó que la cúpula no la intimida y que es necesario, hoy más que nunca, recuperar al PRI.

AMENAZAS DE LA CÚPULA



Uno de los ex gobernadores que apoya a Alejandro Moreno me amenazó. Amenazó mi integridad y la de mi familia.



Que le quede claro: yo no le tengo miedo. Seguiré adelante en mi lucha por recuperar al PRI.



Lo hago responsable de cada una de sus palabras. pic.twitter.com/tPhnLmOk3o