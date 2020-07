(VIDEO) Así respondió Bonilla a los periodistas que pidieron ayuda a la CNDH

Tijuana.- Ante la petición de más de 80 periodistas para la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido al bloqueo de información en Baja California, el Gobernador Jaime Bonilla respondió que no lo van a callar ni a asustar.

"Veo mala fe de los enemigos del Estado y de la ciudadanía, que tratan de distorsionar un proyecto bonito", apuntó.

"La desinformación de los detractores reina", dijo, "y luego se enojan porque uno les dice que no les puede dar información porque todo lo mueven, luego 'ah, Derechos Humanos', se van a ir a quejar hasta la 'suprema galáctica', creo, porque a Washington ya fueron".

🔴 #EnVivo | Hoy transmitimos la información más relevante en tema de salud, seguridad y la limpieza del canal del Río Tijuana. Tengan todos muy buen fin de semana. https://t.co/eRfzT3Tfwi#GobiernoEnMarchaBC #QuédateEnCasa #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/rvauKM9kan — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) July 18, 2020

Durante su transmisión en vivo, el Mandatario abordó la carta enviada por más de 80 periodistas, aunque no respondió sobre los ataques y las ofensas, de manera personal, a periodistas que difieren de su punto de vista.

"A nosotros no nos van a asustar, yo les doy aquí (transmisión) la información, aquí muy transparente, si no la quieren escribir como es y la quieren cambiar y luego hacerse los ofendidos, porque no les damos oportunidad para que tergiversen la información, pues ese es un problema que (ellos) tienen que resolver"

Defendió que su Gobierno es "muy, muy, transparente" y que la gente tiene oportunidad de escribir durante la transmisión.

"Ayer estuve en Ensenada y no faltó un pseudoperiodista, que en mi vida lo había visto, que no se identifica, que no trae credenciales, y se sienten aludidos que porque no se les da una conferencia de prensa, pues yo ni siquiera sabía que existían ellos", dijo.

Además, criticó que los periódicos no tengan circulación certificada y dijo que incluso un periódico se imprime en Estados Unidos y no paga impuestos.

Explicó que cuando hay una entrevista y cambian las cosas es porque tienen una agenda.

La carta, dirigida a la titular de la CNDH, está firmada por 88 periodistas. (Agencia Reforma)

"A nosotros no nos van a callar la boca, tenemos derecho de réplica", expuso.

"Ah, no te voy a comprar periódicos ni publicidad nada más porque me estás amenazando de que vas a publicar notas negativas, ¿a poco la gente no sabe eso? Creen que engañan a la gente".

El Mandatario sugirió que las firmas en la carta solicitando mayor información, en realidad tienen qué ver con publicidad para los medios.

"La crítica es positiva", aseveró, "existe el factor de que no compramos publicidad, esa es la realidad, me han mandado recados para firmar contratos de publicidad, y el Gobierno no hace eso, si necesitamos desplegados sí, pero no por columnas", dijo.

(Con información de Agencia Reforma)