Los médicos “caen como moscas”, afirma el gobernador de Baja California

Aline Corpus

TIJUANA.-El Gobernador Jaime Bonilla afirmó que los médicos no han tenido seguridad en el IMSS de Baja California ante la epidemia de Covid-19 y que están cayendo "como moscas".

"Obviamente (el IMSS Baja California) me preocupa más que nunca, es que los mismos médicos están cayendo como moscas", dijo durante una transmisión en vivo.

"Porque no les dieron protección, ahora es el problema. El problema del Seguro Social afectó a los bajacalifornianos porque hubo un descuido del IMSS en Baja California, que no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó".

También te puede interesar: AMLO hace un llamado a la población a respetar al personal médico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad no ha hecho ningún reporte desde enero, acusó.

El Mandatario estatal hizo referencia a un video del actor Eugenio Derbez, en el que denuncia que los médicos no tienen protección ni equipo suficiente.

Desde el 9 de abril, Grupo REFORMA publicó que enfermeras del IMSS en la Clínica 20 refirieron que no contaban con equipo suficiente.

Ayer, la delegada del IMSS en el estado, Desiree Sagarnaga, acusó que Derbez difundía "fake news", pero hoy el Gobernador respaldó que los médicos no tienen equipo en la entidad.