‘El Bronco’ compara a su esposa ¡con un caballo!

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Rodríguez ‘ El Bronco’, aspirante independiente a la presidencia de México en 2018, se tomó el atrevimiento de comparar a su esposa con su caballo. En uno de sus comentarios asemejó la alimentación que tiene su equino con la que lleva su mujer.

De acuerdo con el portal SDP Noticias, Durante un evento en Zacatecas ocurrido ayer, ‘El Bronco’ fue cuestionado por el acompañamiento de su corcel ‘Huracán’ en el evento, por posibles excesos de gastos de precampaña.

‘El Bronco’ ha sido señalado por sus tristemente célebres frases, como cuando aseguró a un grupo de niños que “Santa Claus no existe”, y dijo que “a las niñas gordas nadie las quiere”.

El gobernador con licencia realizó entonces una comparativa entre su caballo y su pareja sentimental.

“Mi caballo no me cuesta mucho, mi caballo come zacate, alfalfa y aquí hay, y un bulto de alimento por semana. Entonces mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que mi vieja, entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja”, dijo.

