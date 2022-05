Habrá Bronco pa’ rato: Jaime Rodríguez reaparece tras operación

Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco” reapareció en redes, para informar sobre su estado de salud tras la operación de intestino a la que fue sometido.

A través de sus redes sociales, el exgobernador de Nuevo León, explicó que a pesar de que su estado es delicado, seguirá luchando para salir adelante y con esperanza afirmó que “habrá Broco pa’ rato”

“R a z a, no me había reportado porque estuvo dura la operación. Apenas hasta el día de hoy me dieron líquidos. Mis doctores me dicen que sigo en estado delicado, pero prohibido rendirse, con el favor de Dios habrá Bronco pa’ rato” se lee en el comunicado de Jaime Rodríguez.

El excandidato presidencial aprovechó para agradecer a sus seguidores por todo el apoyo y las muestras de cariño que dejan en los comentarios, pues se sabe que “El Bronco” llegó a ser un personaje único por el buen manejo de sus redes sociales.

“Me han leído sus muestras de cariño y me dan fuerza para seguir adelante, por eso aún con el dolor y la incomodidad no quise que pasara más tiempo para reportarme. P.D. Los charrones se posponen hasta nuevo aviso” agradeció el exfuncionario.

Seguidores mandan mensajes positivos

Luego del comunicado de “El Bronco”, varios seguidores emitieron mensajes positivos, enviando ánimo para que el exgobernador no baje la guardia y tenga una pronta recuperación.

“Ánimo Bronco. Ya te queremos ver de vuelta. Siempre me caíste a toda madre padrino. Échale! Falta poco” escribió un internauta.

“Ayer platicábamos justamente mi esposa y yo que no nos arrepentimos al contrario orgullosos de haber votado en 2018 por @JaimeRdzNL, ánimo nuestros mejores deseos” se lee en otra de las respuestas.

“Nomas recuperándose y que se armen los charrones con un caguamon de carta bien muerto. Animo tío Bronco! Va a salir adelante de todo esto” expresó otro usuario.