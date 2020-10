Jalisco activó el botón de emergencia: ¿Habrá toque de queda?

No te quedes sin camión

De acuerdo con lo último aprobado, habrá un paro total de actividades nocturnas -como si el virus SARS-CoV-2 sólo atacara de noche- y entre ellas está el transporte público.

El último camión va a salir de su terminal a las 19:00 horas y dejará de subir pasaje a las 20:00 horas, así que tienes 60 minutos para salir de tu lugar de trabajo, correr a la parada y abordar la unidad.

¿Buena idea?

Esta medida podría provocar una saturación en los camiones y, al ser lugares cerrados, generar la propagación del virus. Según un estudio de la UdeG, en espacios con más de 50 personas, la probabilidad de encontrar a un portador de Covid-19 es del 8 por ciento.

Uber, DiDi u otros servicios de plataforma ¡ni lo pienses!

Si se te va el camión, olvídate de llamar a DiDi o a un Uber porque no podrán ayudarte. La restricción también aplica para ellos y, si se activa el botón de emergencia, a las 19:00 horas y los fines de semana deberán apagar las plataformas y no prestar servicio.

Los ganones serán los taxis amarillos

Los que se sacarán la lotería sin comprar boleto, serán los taxis amarillos, pues son los únicos que podrán prestar servicio después de las 19:00 horas y durante los fines de semana sin restricción alguna, eso sí, deberán cumplir con las medidas de sanidad impuestas.

¿Tendrá la SeTran capacidad de supervisión?

Lo que habrá que ver es si la Secretaría de Transporte tiene la capacidad para supervisar que los camiones no circulen fuera de horario, que no estén dando paradas después de las 20:00 horas, que el servicio de plataforma pare y que los taxis amarillos no abusen.

De no ser así, el ciudadano será el más afectado, pues los taxistas sin duda harán su agosto, aprovechando la necesidad de transporte para cobrar lo que quieran.

¿Y los fines de semana?

"(El transporte público) va a mover al personal necesario, es decir, cuerpos de seguridad, médicos, enfermeras, trabajadores de gasolineras, que deberán identificarse a la hora de subir, pero no tendrán ni la frecuencia ni serán todas las rutas", afirmó Alejandro Guzmán Larralde, Coordinador del Gabinete Económico.

Tómalo en cuenta