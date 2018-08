¡Termina el plazo! La PGR no entrega pruebas contra Duarte

Agencia

MÉXICO.- Durante la mañana de este martes se llevará a cabo la audiencia en la que la PGR deberá presentar la evidencia contra Javier N, ex gobernador de Veracruz, puesto que se termina el plazo de la investigación complementaria y de no ser así, la PGR tendría que retirar los cargos contra el ex gobernador por delincuencia organizada y lavado de dinero.

También te puede interesar: AMLO da a conocer a su equipo de presidencia

Cabe señalar que Javier N, también fue vinculado a proceso por cargos delictivos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y que a causa de estos se le confirmó la prisión preventiva, por lo que si la PGR llegara a retirar los cargos durante la mañana de este martes 21 de agosto, el ex gobernador deberá permanecer en prisión mientras concluye la investigación complementaria por su presunta participación en el caso de desaparición forzada que llevó al ex fiscal general Luis Ángel a prisión mientras se deslinda su responsabilidad.

Si ocurre una omisión, el juez ordenará el sobreseimiento, lo que significa que se cancelaran los cargos contra Javier N.

Cabe señalar que cuando la PGR presentó los cargos contra el ex gobernador de Veracruz, adjuntó 82 pruebas, de las cuales, no se ha detallado cuales cumplen con los requisitos formales para el proceso jurídico.

Caso Duarte

Duarte fue extraditado por Guatemala el 17 de julio de 2017 y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte.

Sobre los cargos que presentó la Fiscalía de Veracruz contra el ex gobernador, por su presunta participación en el caso donde se hallaron 19 cadáveres en la localidad de Barranca de la Autora, Emiliano Zapata, y oficialmente sólo se reportaron seis.

Con información del portal El Debate