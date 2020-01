Javier Duarte se queda en la cárcel: juez le niega amparo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó que el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa debe permanecer encarcelado ya que no han variado la condiciones económicas y materiales que dieron origen a que se decretara prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que pudiera evadirse si se le concedía la modificación de las medidas cautelares.

De acuerdo con información de Sin Embargo y redes sociales, luego de una audiencia de casi ocho horas, el juez federal con sede en el Reclusorio Norte resolvió que Javier Duarte debe continuar en prisión, y desechó los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario veracruzano, entre ellos que no posee un solo inmueble y no tiene cuentas bancarias.

El juez también rechazó la supuesta existencia de un pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto que lo hubiera orillado a pedir licencia a su cargo y abandonar el país, y de la misma manera consideró que era inviable que se garantizara su estancia en prisión domiciliaria con la renta de un departamento por el que se pagaría 25 mil pesos mensuales, ya que ello significaría que cuenta con el apoyo financiero de amigos y familiares.

El argumento central de la defensa fue que Javier Duarte nunca se sustrajo de la justicia, sino que se entregó a las autoridades mexicanas. No obstante, el juez desestimó las palabras de los abogados, ya que, consideró, Javier Duarte cuenta con los medios para fugarse.