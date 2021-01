Javier May asevera que programas sociales no robarán elección del 2021

Antonio Baranda

MÉXICO.- Ante inquietud de legisladores sobre la participación de servidores de la nación durante el periodo electoral, Javier May, secretario de Bienestar, les pidió estar tranquilos, pues el gobierno federal no robará la elección con la entrega de programas sociales.

"Que estén tranquilos. Nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo. Nosotros no nos hemos robado ninguna elección, pueden estar tranquilos”.

"Los Servidores de la Nación ayudan a facilitar, a organizar, a coordinar y así esas personas que sean derechohabientes reciban de manera directa, sin intermediarios, su pago por el derecho que tienen de recibirlo", comentó May.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular de Bienestar afirmó que ya existe un convenio con el INE para supervisar los programas sociales durante el periodo electoral.

"Nosotros firmamos un convenio con el INE para blindar todos los programas sociales, no nada más con el INE, sino también con la Comisión de Derechos Humanos, con la Procuraduría contra delitos electorales”.

"Y ya estamos dando los talleres, cursos y recordarles que yo, cuando estuve en el Senado los tres meses, presenté la iniciativa de la reforma al artículo 19. Estamos comprometidos con la transparencia y nosotros no traficamos con la necesidad de la gente", finalizó.

