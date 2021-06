Jefe de los ‘superdelegados’ deja su cargo tras reunirse con AMLO

Gabriel García Hernández anunció que renunció a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo para regresar al Senado.

En entrevista, tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, quien era jefe de los servidores de la nación y de todos los “superdelegados”, dijo que tomó la decisión debido a que su suplente en la Cámara Alta, Alejandro Peña, se integrará a labores partidistas en Morena.

"Voy a regresar al senado y habrá un nuevo coordinador, esperen la información oficial. Tome la decisión de regresar al Senado", expresó.

-¿Es por los resultados de Morena en la Ciudad de México?, se le cuestionó.

-"No, no, en eso no tenemos nada que ver, lo que sí tenemos que ver es que se le dé continuidad al proyecto transformador, que se consolide la organización, pero ahora lo más importante es la vacunación y por eso fue el motivo de la reunión", respondió.

-¿Es personal?, se le insistió

-"Sí, es personal, y habrá una explicación, porque el senador suplente que está ahora, Alejandro Peña se va a participar en Morena, como es el suplente no podemos dejar un espacio en el Senado de la República", refirió.

Explicó que en la reunión con el Presidente se acordó que mejorarán las brigadas de vacunación para inmunizar y eliminar los riesgos de manera permanente.

Aseguró que la razón por la que ha bajado el número de personas vacunadas contra el Covid-19 es por los suministros y la dispersión de la población rural, que siempre sucede así a principios de mes.

"Pero ahora, ya se están incrementado los rangos de edad, los suministros y esta reunión la organiza la SSA para que todas las dependencias pongan macrocentros de vacunación y se regrese a los ritmos de vacunación masiva que se tenían antes", señaló.

García Hernández había pedido licencia como senador por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018 y fue el encargado también de elaborar el padrón de beneficiarios de los miles de millones de pesos que reparte el Gobierno federal.

Al inicio de su gestión fueron exhibidos unos audios donde apuraba a los Servidores de la Nación a colocar los créditos financieros para que el Presidente los presumiera en su informe.

