Jirafa 'Benito' pasa examen de salud y se adapta a su nuevo hogar

La jirafa "Benito", recién llegada a Puebla desde un parque en Chihuahua, superó satisfactoriamente los análisis de laboratorio, y hoy tuvo la oportunidad de explorar su nuevo hogar. Mañana, emocionantemente, se encontrará con su manada en el zoológico local.

Frank Camacho, director del reconocido Africam Safari, compartió con entusiasmo imágenes reveladoras que capturan el momento en que "Benito", el mamífero de una especie en riesgo de extinción, exploró con curiosidad las extensas áreas verdes que ahora son su nuevo hogar.

Frank Camacho expuso en un video subido a redes sociales.

La jirafa se volvió viral por grupos animalistas que pidieron que fuera sacado del Parque Central de Ciudad Juárez por las altas temperaturas, pero el pasado lunes pudo llegar al zoológico en Puebla, donde será resguardado.

Benito the giraffe arrived at his new home after a 50-hour road journey where the animal will have to adapt to the new weather conditions, diet and herd before visitors can see him, said Africam Safari’s director Frank Camacho https://t.co/saOnavOQif pic.twitter.com/CY1ly7C4wv