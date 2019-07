Joao Maleck podría salir libre esta semana; hubo fallas en el proceso

Agencia

JALISCO.- Esta semana o a más tardar en dos meses Joao Maleck, el futbolista acusado de provocar un accidente en el que murió una pareja, estaría libre. Hubo fallas al debido proceso y el caso se le puede venir abajo a la Fiscalía General de Jalisco, aunque presente exámenes de la supuesta cantidad de alcohol que el futbolista traía en la sangre al momento de impactar su vehículo contra el de la pareja recién casada.

De acuerdo a Excélsior, todo quedaría en supuestos y no en pruebas verídicas.

También te puede interesar: Revelan nuevo video del accidente en el que Joao Maleck 'mató' a recién casados

“Es un caso muy interesante en donde se están dejando ver las fallas en el sistema de procuración de justicia, yo creo que sí, es cuestión de tiempo para que este joven quede en libertad… Yo creo que la Fiscalía cometió un error, en ese sentido, lo primero es asegurarlo, efectivamente. Pero ya una vez asegurado, hacerle los dictámenes, exámenes periciales urgentes, uno de ellos los exámenes de sangre y orina”, dijo Álvaro Ruvalcaba, abogado litigante, experto en juicios orales y académico de la UdG, en este caso habría que analizar si hubo negligencia o corrupción.

“Fallas, negligencia, corrupción, no lo sabemos, pero definitivamente esto tiene que ser un parteaguas para mejorar el sistema. Por lo pronto negligencia, eso es un hecho que sí hubo, corrupción no nos costa”.

Los abogados del futbolista mostraron el colmillo al dilatar los exámenes de alcoholemia. De hecho, este caso debería ser ejemplo para indagar cuántos más caen en esta anomalía y legislar para que los mismos antros hagan pruebas de alcoholemia antes de entregar las llaves al chofer o de lo contrario hacerse acreedores a una sanción.

El supuesto acompañante de Joao Maleck, trasciende que es también un joven futbolista que jugaba para la tercera división en un club europeo.

“Nada más vimos en los videos que salió una persona, pero no sabemos quién es, el testimonio de él definitivamente es relevante, a ver si sacó botellas, si no sacó botellas, que diga dónde venían, si venían a exceso de velocidad. Todo ese tipo de pruebas son importantes, pruebas que no se han llevado a cabo por agentes del Ministerio Público, ¿por qué? Negligencia sabemos que fue negligencia, pero si hubo dolo, mala fe, si hubo dinero de por medio. Pero definitivamente hay fallas” señala Ruvalcaba.

La Fiscalía tendrá que sancionar a sus agentes del Ministerio Público para que casos así no se repitan, insistió el litigante