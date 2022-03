Joe Biden apuesta por una reforma migratoria: AMLO expresa apoyo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden expresó que su total aprobación la reforma migratoria que abre una oportunidad a los inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en el país vecino.

“Necesitamos darle un camino a la ciudadanía a los dreamers. La reforma migratoria es algo que apoya todo el mundo, desde los sindicatos a los líderes religiosos, pasando por la Cámara de Comercio estadounidense. Aprobémosla de una vez por todas“,” dijo Biden.

Para los mexicanos indocumentados, el mandatario estadounidense apuntó que la reforma migratoria regularizará a los trabajadores agrícolas y los empleados que se consideraron esenciales durante la pandemia.

Biden manifestó que esta reforma migratoria es correcta, incluso aseguró que es inteligente en el ámbito económico y expresó que las familias no tienen que esperar “décadas para reunirse”.

“Podemos mantener encendida la antorcha de la libertad que atrajo a generaciones de inmigraciones a este país; a mis antepasados y a muchos de los de ustedes” declaró el mandatario.

Finalmente el presidente de Estados Unidos informó que su gobierno en conjunto con México y Guatemala han establecido patrullas para capturar a traficantes de personas, esto como medida de evitar el incremento de inmigrantes indocumentados a la frontera sur estadounidense.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que está de acuerdo con la regularización migratoria propuesta por el presidente Joe Biden.