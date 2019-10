‘Joker’ amenaza con tiroteo en escuela de Mérida para este martes

NOTIMEX

MÉRIDA, Yucatán.- El plantel escolar Alianz Comunidad Estudiantil de esta ciudad fue objeto de una supuesta amenaza de tiroteo que puso en alerta a sus directivos, quienes ya pidieron apoyo a la Policía Estatal ante el hecho.

En un comunicado, la casa de estudios señala que decidió pedir apoyo policiaco tras una “advertencia” sobre un presunto ex alumno del plantel que planeaba un ataque armado es esa escuela y que circuló por redes sociales.

En esa nota se señala a un joven de nombre “Germán” que habría sido expulsado de ese colegio y que ahora planeaba, junto con su amigo el “Guasón”, atacar con armas de fuego el plantel escolar el próximo martes 15.

“Lamento profundamente informarles que una nota que se envió a las redes sociales de un ex alumno nuestro del ciclo escolar pasado, nos pone en alerta y a la vez nos obliga a tomar medidas para garantizar la seguridad de la comunidad y tomar las precauciones pertinentes apoyados por las autoridades de seguridad”, señala el texto.

Aunque la publicación tiene algunas frases incoherentes y señala que “Germán”, es primo del alumno de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán que también “bromeó” con hacer un tiroteo en la escuela el pasado lunes 7 de octubre inspirado en el "Jocker", las autoridades del plantel, prefirieron no especular y pedir apoyo a la policía,

La policía al mando de Saidén Ojeda, ya investiga la amenaza de tiroteo en la escuela Alianz

En la "nota" se observan un par de fotos, una de joven apuntando con una pistola y en la otra, el mismo joven posando con otro que carga una supuesta arma larga y al que lo señalan como "El Guasón".

El director de esa escuela privada, José Díaz Torre, aseguró en ese comunicado que habló directamente con el titular de la policía yucateca, Felipe Saidén Ojeda, “con quien de manera personal me he puesto en contacto para contar con su apoyo y ellos (la policía) tomen las medidas que consideren adecuadas”.

“Hoy es triste ver como un acto sin pensar en las consecuencias, hoy puede acarrear problemas a la familia de un ex alumno y los ponga en una situación difícil ante las autoridades, y familias nuestras y de sus propios círculos sociales”; señala el comunicado.

Díaz Torre no aclara en el comunicado si se suspenderían o no las actividades, sin embargo muchos padres de familia expresaron, a través de la Fan Page de Allianz que no llevarían a sus hijos esta semana, y pidieron a los directivos ser más claros con las medidas que tomarán.

Otros padres de plano consideraron que el comunicado genera más dudas que tranquilidad, por lo que este mismo lunes irían a pedir mayor explicaciones del caso.