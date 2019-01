Arrestan a periodista por hablar del gobernador de Aguascalientes

Agencia

AGUASCALIENTES.- Esta mañana, poco antes de las 7 am, fue detenido el conductor José Luis Morales a las puertas de su casa, en Pulgas Pandas, por elementos de la Policía Ministerial de Aguascalientes.

La detención se llevó a cabo presuntamente por la violación de la medida cautelar interpuesta por un Juez, quien determinó que no podía hablar del gobernador Martín Orozco Sandoval, esto luego de la demanda que el mandatario interpuso en contra de José Luis Morales, informa el portal de noticias Metropolitano.

Cabe mencionar que la medida cautelar se emitió en noviembre del año pasado. La demanda fue interpuesta además del gobernador Martín Orozco, por Manuel Appendini, titular de la Secretaría de Comunicación Social, y Enrique Morán Faz, Secretario de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Cinco policías ministeriales esperaban al conductor del noticiero Infolínea a las puertas de su casa. Morales Peña fue llevado a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde podría pasar cinco horas detenido.

Al ser arrestado se le permitió hacer una llamada y habló con el periodista César Rojo, durante el programa La Nota Roja.

Esto fue lo que dijo José Luis Morales minutos antes de ser llevado a la Policía Ministerial:

"Esto es histórico, esto jamás había pasado en la historia del periodismo, este es un atentado a la libertad, el Juez Piña acaba de firmar una orden de arresto, y es increíble que estén deteniendo a José Luis Morales, estoy afuera de mi casa en Pulgas Pandas, rodeado de policías ministeriales, voy detenido por hablar del gobernador, por hablar de la corrupción. Esto es un atropello, esto nunca había pasado en México, esto es histórico, hago un llamado a la sociedad que no me dejen solo, 30 años me he jugado la vida por ustedes, pueblo de Aguascalientes no me abandonen, a esos miles que he ayudado, no me dejen solo, voy 5 horas detenido, me dieron la oportunidad de hacer esta llamada. Estaré detenido por hablar del gobernador, esto es inaudito, me avergüenza vivir en este estado. Estoy triste, me siento muy mal, me dicen que tengo que cortar la llamada. No se vale lo que me están haciendo, me tengo que subir a la patrulla".