Joven asegura que ofreció ayuda a Debanhi y las amigas lo impidieron

Este jueves, surgió nueva información del caso de Debanhi Escobar, la joven que despareció tras ir a una fiesta en Nuevo León, pues una mujer asegura que se ofreció a llevarla a su hogar, pero acusa que sus amigas lo impidieron.

A través de redes sociales, una chica manifestó estar muy preocupada por la desaparición de la joven de 18 años, pues menciona que ella pudo estar a salvo, sin embargo sus amigas impidieron que Debanhi fuera auxiliada por esta presunta testigo, ya que aseguraban que pasarían por ellas.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi. Estoy segura de que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo” declaró la joven.

En el metraje también se puede escuchar que la chica apunta que cuestionó a sus amigas si contaban con un método seguro para trasladarla a su casa, a lo que respondieron que sí, que alguien de “confianza” pasaría por ellas.

“Debanhi no estuvo sola, pudo haber estado a salvo. Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, sin embargo sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así” detalló la joven.

La presunta testigo expresa que siente mucha indignación porque la pudo ayudar a que la joven hoy desaparecida en Nuevo León estuviera a salvo en su casa.

Cabe mencionar que de acuerdo con la información de medios nacionales, las autoridades ya se encuentran investigando la declaración de la joven que presume que ofreció ayuda a Debanhi.