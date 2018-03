Adolescente desapareció hace 8 meses, cuando iba a la escuela

Agencia

CHIHUAHUA.- A casi nueve meses de que Michelle Rodríguez desapareciera en la colonia Las Haciendas, en Ciudad Juárez, nadie sabe dónde puede estar.

Tras su desaparición, ni su familia ni la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua, tienen algún dato que arroje dónde está la joven de apenas 15 años, informa el portal SDP Noticias.

A través de las redes sociales su madre, Nicole Morales, manifestó su sentir y pidió a la ciudadanía ayudarla a compartir la imagen de la adolescente.

“Hoy se cumplen ocho largos meses de la desaparición de mi niña y aún no hay respuesta, les quiero pedir su ayuda, les suplico, les imploro que sigamos rogándole a Dios y compartiendo la foto de mi hija... se acerca tu cumple mamita, no me dejes sola, sufro mucho por ti, todo el día pienso en ti... estoy muerta en vida sin ti”, se lee en la publicación de la mujer.

Michelle desapareció el 27 de junio del 2017 en la colonia Las Haciendas. La joven se dirigía la escuela secundaria y una amiga fue la última persona que tuvo contacto con ella. Pese a múltiples búsquedas y rastreos por parte de familiares y de personal de la Fiscalía, hasta hoy no se sabe dónde está ni tampoco se cuenta con un dato que arroje qué pasó con la joven.

De acuerdo con datos de la Fiscalía de Género, el caso de la menor está dentro del protocolo Alba, sin embargo, no se tiene ningún dato nuevo en torno a su desaparición.

Michelle forma parte de las cientos de jóvenes que han desaparecido en Ciudad Juárez, y que hasta hoy, no existe ningún dato o investigación que ayude a dar con su paradero.

Actualmente, la Fiscalía de Género en Ciudad Juárez tiene contabilizadas hasta el 28 de febrero de este año, 76 casos de mujeres desaparecidas en esa frontera.

De acuerdo con las cifras, en enero fueron 42 reportes de desaparición y en febrero 34. A su vez, se han recibido 59 denuncias por violación sexual, 57 por abuso sexual y 13 por hostigamiento sexual.