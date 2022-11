Jóvenes mueren tras caer en una coladera abierta; iban al concierto de Zoé

Una noche que debió de ser de diversión terminó en tragedia para dos jóvenes que murieron a las afueras de la estación del Metro Velódromo en la alcaldía Iztacalco, luego de que cayeran en una coladera que estaba abierta.

De acuerdo con la información, las víctimas eran hermanas y se dirigían al concierto de la banda Zoé, que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, pero cuando se dirigían al recinto, las chicas, debido a la falta de iluminación, no vieron que había un pozo descubierto y una de ellas cayó. La hermana que quedó afuera quiso auxiliarla, pero también se fue al fondo de registro, lo que ocasionó que ambas perdieran la vida ahogadas.

Mueren dos mujeres tras caer a una coladera en un paso peatonal sobre Viaducto y Añil, servicios de emergencia trabajan en la zona.

No les hubiera comprado nada: madre de las jóvenes

El dolor profundo que la madre sintió al saber que sus hijas fallecieron tras caer en la coladera, hizo que lamentara haberles comprado los boletos para el concierto, pues de lo contrario no hubieran salido de su casa.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos [...] Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, dijo la madre.

Por el momento se desconoce la identidad y la edad de las jóvenes, aunque se presume que una de ellas era menor de edad, pero estos datos lo confirmarán las autoridades correspondientes.