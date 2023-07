“Juanito” buscó registro, Frente Amplio por México lo regresó por no tener cita

Rafael Acosta "Juanito" se presentó este viernes ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México con las intenciones de registrarse como aspirante presidencial, no obstante lo regresaron porque no tenía cita.

Portando su peculiar cinta tricolor en la cabeza y un morral, acudió al edificio de senadores del PAN, donde realiza sesiones el Comité Organizador del proceso para definir el candidato de oposición para competir en las elecciones que se realizarán en México en 2024.

Llegó con algunos documentos, sin embargo lo regresaron porque le pidieron cumplir primero con la formalidad de solicitar cita para recibirlo, como han realizado todos los aspirantes.

Juanito era un militante del PT que participó en las elecciones de 2009 como candidato a la Alcaldía de Iztapalapa.

En un mitin, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió votar por él y lo comprometió a que, cuando ganara, pidiera licencia, para que en su lugar fuera nombrada Clara Brugada, que había perdido la candidatura por el PRD.

Juanito ganó aquella elección y después fue presionado para que solicitará licencia, lo que finalmente sucedió y asumió por primera vez Brugada.

"He sido perseguido por la mafia de Palacio Nacional, el señor delincuente de Palacio me robó todo, me robó Iztapalapa, me robó la paz que yo tenía en mi familia", declaró Juanito.

Acosta afirmó que es un luchador social que ha estado buscando mejorar las condiciones de obreros, campesinos, madres solteras y personas pertenecientes a la comunidad LGTB.

Añadiendo, que en caso de ganar la Presidencia de la república, no buscaría ir contra AMLO.

Juanito declaró "Simplemente, yo ganando la Presidencia de la República, los niños van a tener todo el apoyo, los que les han robado la vida, los niños con cáncer tendrán al apoyo en todos los hospitales, habrá escuelas de turnos completos, los adultos mayores tendrán todo el apoyo", aseguró.

Mencionó que pedirá cita y que regresará a presentar su registro el sábado o el domingo, sin embargó advirtió que tomará acciones si se lo niegan.

Por último enfatizó: "En caso de que a Juanito se le negara (el registro) por cualquier cosa, porque no soy güerito, no soy de ojos verdes, me pondría en huelga de hambre, pero yo pienso que todos tenemos los mismos derechos y todos estaremos participando".

Con información de Reforma.