Juez acusado de abuso denuncia ataque del padre de la víctima

CIUDAD DE MÉXICO.- El Juez de oralidad en materia penal del Tribunal superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Edgar Agustín Rodríguez, sufrió un atentado el jueves pasado por la noche, al recibir un balazo en el hombro, por un sujeto al que identificó como el padre de la estudiante que lo acusó de abuso sexual agravado en un colegio de Ciencias Jurídicas.

En entrevista, el juzgador quien recientemente recibió un revés de magistrados, quienes ordenaron revocarle el auto de no vinculación a proceso, precisó que dicha persona fue el autor del balazo que recibió en el hombro izquierdo, en la colonia Paraíso, cuando se dirigía a su vehículo, informa el portal MVS Noticias.

Sin embrago, dijo desconocer el nombre del hombre a quien denunció en noviembre pasado ante la Procuraduría Capitalina, luego de ser amenazado vía telefónica para favorecer a personas detenidas vinculadas con la supuesta organización delictiva que este hombre encabeza, y de quien sólo sabe que formó parte de la Secretaría de Seguridad Pública local.

Cuestionado sobre la veracidad de sus palabras al señalar que no recordaba ningún particular de su agresor al que previamente denunció en las instancias correspondientes, afirmó que su versión no está alejada de la verdad.

“Desde noviembre del año pasado fui objeto de una extorsión y esta persona entre otras, hicieron llamados a mi teléfono personal y pedían una cantidad de dinero primero. Desde ese entonces yo denuncié los hechos ante la Fiscalía Antisecuestros".

“Tuvieron conocimiento de este particular, después personas cercanas a mí me hicieron saber que este sujeto el que me disparó, rondaba preguntando por mí, vestido como policía de investigación y me hicieron llegar la fotografía que le tomaron con su teléfono celular y se la envíe al procurador, así que el conocía de este tema desde el año pasado”, mencionó el Juez.

En ese sentido, acusó al Procurador Edmundo Garrido Osorio de desvirtuar los hechos y tratar de minimizarlos, cuando realmente tenía conocimiento de la denuncia en la que expuso su temor a sufrir una agresión.