Juez congela orden de captura contra Emilio Lozoya

Abel Barajas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Una juez federal congeló por tiempo indefinido la orden de aprehensión librada contra Emilio Lozoya Austin por lavado de dinero, ya que este delito no amerita la prisión preventiva oficiosa.



Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, otorgó la suspensión definitiva al ex director de Pemex contra el mandato de captura librado en su contra el pasado 25 de mayo.



Esta decisión la tomó luego que la semana pasada Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le confirmara por escrito a Ortega Tlapa que efectivamente había instruido la captura del ex funcionario.

Si bien Lozoya ahora puede presentarse ante el juez Zúñiga para enfrentar la imputación, sin el riesgo de ser detenido por este caso específico, aún en esta circunstancia, la Fiscalía General de la República puede pedir en el proceso que sea sometido a la prisión preventiva justificada, aunque ésta es una decisión que toma el juez después de un debate.



Otro escenario posible es que el ex directivo decida no comparecer ante el juez Zúñiga para enfrentar la imputación, y la juez Ortega Tlapa le retire la suspensión definitiva. En este caso, el imputado podría presentar un recurso de revisión y alargar el efecto protector de la suspensión durante meses.



Ortega Tlapa acordó celebrar el próximo 24 de junio, a las 9:30 horas, la audiencia constitucional en este juicio de garantías, un requisito esencial para dictar la sentencia en el amparo.

La orden de aprehensión contra Lozoya se basa en una supuesta operación sospechosa de 38 millones de pesos para adquirir su casa de Lomas de Bezares, y la compra de la planta de Agro Nitrogenados en el complejo de Pajaritos, en Veracruz, la cual vendió AHMSA a Pemex en 273 millones de dólares.