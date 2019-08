Juez pide indagar a Meade y a EPN por Estafa Maestra

bel Barajas

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El juez federal que procesó esta mañana a Rosario Robles pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si Enrique Peña Nieto está involucrado en el caso de la Estafa Maestra, y sugirió indagar por hechos similares a José Antonio Meade, como ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).



Durante la audiencia en la que procesó a Rosario Robles, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna hizo estas acotaciones, luego de que los fiscales insistieran en que la imputada no avisó de los presuntos desvíos al ex Presidente Peña Nieto.

También te puede interesar: Rechaza juez citar a EPN y Videgaray por corrupción en Pemex

Tras las declaraciones de Rosario Robles, el Juez sugirió investigar una posible colusión de el ex presidente Peña Nieto y Jose Antonio Meade en presuntos desvíos

"Se debe aclarar si Enrique Peña está involucrado, si está encubriendo, para efectos del proceso si en forma tácita está involucrado", dijo el impartidor de justicia.



En el caso de Meade, Delgadillo hizo la sugerencia de investigarlo, luego de que la FGR insistiera en que probablemente no tiene un origen lícito el acta de entrega recepción que presentó Robles para acreditar que informó a su sucesor en la Sedesol de las auditorías y observaciones que no habían sido solventadas sobre los desvíos.



"Este dato de prueba es una joya, tiene como fecha límite el 16 de agosto para presentar copia certificada de acta de entrega recepción a José Antonio Meade y el Ministerio Público debe valorar si presenta los señalamientos a Meade que hay en contra de Rosario Robles", dijo el juez.