Juez vincula a proceso a periodista por ‘amenazar’ a youtuber pro AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso a Daniel Blancas Madrigal, reportero del periódico "La Crónica", por el presunto delito de amenaza en contra del youtuber Hans Salazar, que asiste a las conferencia de presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, Blancas Madrigal dijo a EL UNIVERSAL que la decisión de un juez de vincularlo a proceso es por su trabajo crítico hacia el poder y a quien convirtió a estos personajes en "reporteros" para sembrar preguntas a modo o "gestiones" en Palacio Nacional.

No obstante, dijo que continuará con su trabajo de investigación y haciendo periodismo, además de que hará una defensa legal de este caso, aunque al parecer hay "consigna".

Refirió que en marzo de 2020 tuvo un incidente con Hans Salazar, pues en una conferencia se subieron los ánimos, pero, asegura, jamás lo agredió.

Sin embargo, el juez judicializó el caso con videos que a decir de Blancas estaban editados y los testimonios "orquestados" por cuatro personas: Han Salazar; Sandra Aguilera, Carlos Pozos y Paul Velázquez, otro youtuber, que recibió un balazo en Los Mochis, Sinaloa, y le deseó lo mismo a una reportera de Grupo Imagen, durante una transmisión en vivo.

Blancas Madrigal consideró que por medio de sus crónicas ha descrito a quienes en las conferencias "mañaneras" han jugado ese papel que resulta una farsa.

Expresó que el sábado pasado, al ser vinculado a proceso, pudo advertir que se actuó por consigna debido a las deficiencias del Ministerio Publico.

Aseguró que para su defensa legal cuenta con el respaldo de un grupo de abogados, porque su caso puede dejar un procedente sobre todo en reporteros de calle que trabajan todos los días, "buscando la nota, haciendo periodismo de investigación".

Daniel Blancas, Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2008 en la categoría de "Crónica", aseguró que el juez le impuso como medida cautelar que no podrá acercarse a estas cuatro personas al menos a dos metros de distancia.

Periodista Daniel Blancas, quien le dio una arrastrada a AMLO en una mañanera en julio pasado, es ahora vinculado a proceso por un altercado, que no es falso, pero se exagera. Aa pero no es su fuerte la venganza dice López Obrador. pic.twitter.com/2KTNNSsAKj

Sin embargo, dijo que no está impedido para asistir a las conferencias de prensa del presidente López Obrador en Palacio Nacional.

Recordó que cuando se dio el incidente con Salazar, la Presidencia de la República nunca lo amonestó, castigó, ni llamó la atención, pues todos los asistentes saben que hay un reglamento que seguir y él no lo trasgredió.

Aseguró que buscará una defensa legal por medio de un grupo de abogados entre ellos la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados AC, porque esto le podría pasar a cualquier reportero hoy o mañana.

Antes, por medio de una postura publicada en "La Crónica", Blancas Madrigal dijo que no le extraña el actuar de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y su titular Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

📌Deberían de respetar a mi familia, a mi madre. Pero no, se meten con lo más preciado de mi vida. No tienen ética, principios, ni respeto.



Solo confirman que el proceso que continúa es lo correcto.



No caeré nunca en sus bajezas, las que los describen de cuerpo entero. (1/4)