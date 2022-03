Scherer acusa que quisieron relacionarlo en el caso Gómez Mont

Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia, acusó una confabulación y "trama perversa" por parte de Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, y de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), para desprestigiarlo a través de una ofensiva que, señaló, operan "valiéndose de su poder y recursos públicos".

Por medio de una carta publicada en la revista Proceso, el exconsejero Jurídico de Presidencia, señaló ha tenido que soportar, desde que era parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ataques de Sánchez Cordero y Gertz Manero.

En tanto, en la misiva, Scherer Ibarra escribió que coincidiendo con la filosofía del presidente López Obrador, a pesar de ser hostigado, ha buscado terminar con las prácticas de funcionarios que no distinguen la línea del uso y el abuso del poder, ya que se dijo convencido de que el país ha sufrido suficientes abusos cometidos desde el poder y en su nombre. Así lo expresó:

"Estoy convencido de que nuestro país ha sufrido suficientes abusos cometidos desde el poder y en nombre suyo. En esa certidumbre coincidí y coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador: terminar con las prácticas en las que tantos políticos, desde su ego y su perversidad, no distinguen la línea que separa el uso del abuso del poder".

En ese sentido, Scherer Ibarra aseguró que por medio de un modus operandi "extorsivo" que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga es perseguido.

Sobre el caso del desvío de más de dos mil millones de pesos, por medio de un esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas, Scherer Ibarra aseguró que fue implicado en dicha trama, a cambio de que la pareja obtuviera un criterio de oportunidad de la FGR.

En el texto, Scherer Ibarra señaló que por instrucciones del fiscal Gertz Manero, y a través de su mano derecha, el subprocurador Juan Ramos quien se reunió con Felipe Gómez Mont, hermano de Inés, y le ofrecieron un criterio de oportunidad a la pareja a cambio de Implicar al exconsejero Jurídico de AMLO.

