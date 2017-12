Caen los 'Justicieros de Culiacán' que humillan a delincuentes

Agencia

Sinaloa.- Los llamados "Justicieros de Culiacán" fueron detenidos luego de una persecución a las afueras de la ciudad, en posesión de armas de fuego.

La Policía Estatal Preventiva, informó que durante patrullajes en coordinación con agentes municipales y elementos de la Policía Militar, detectaron una camioneta sospechosa, cuyos pasajeros al verlos, intentaron darse a la fuga, informa el portal Excélsior.

De esta manera iniciaron una persecución y en la comunidad de Culiacancito lograron darles alcance. Loa detenidos se identificaron como Francisco Javier, de 19 años; Jesús, de 22 años; Edwin Omar, de 22 años, y José de Jesús, de 26 años.

Al momento de inspeccionar la unidad encontraron cuatro armas largas, un arma corta, 25 cargadores y cartuchos útiles de diferentes calibres.

"Los detenidos aparecen en un video que circula por las redes sociales en donde se observa como lesionan a otra persona, a la cual no se le ve el rostro, con una tabla cuando es sometido por otro mientras sostiene un equipo de radiocomunicaciones. No se tolerará que se haga justicia por propia mano, dado a que las leyes de nuestro Estado no lo contemplan de esa manera al no ser autoridades competentes, incluso no es permisible combatir un delito o hacer justicia al retener o privar de la libertad para lesionar a otro ciudadano, pues eso también es parte de un delito que se castiga en el Código Penal de Sinaloa", indicó la Policía Estatal en un comunicado.

Los ‘Justicieros de Culiacán’ habían aparecido en diversos videos publicados en las redes sociales, golpeando con tablas y exhibiendo desnudos a presuntos ladrones.

Este tipo de humillación a los criminales comenzó en agosto en Culiacán, aunque también se registraron casos en Navolato, y Eldorado, durante octubre.