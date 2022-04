Justin Trudeau pide a AMLO apoyar a refugiados de Ucrania

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau informó que durante la conversación telefónica que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió su apoyo para ayudar a los refugiados y desplazados ucranianos ante la guerra entre Rusia y Ucrania.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Trudeau compartió un comunicado en el cual menciona que en la conversación tocaron el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el impacto humanitario, por lo que solicitó el apoyo de su homólogo en México para poder ayudar a las personas refugiadas

“Hoy por teléfono, el presidente @LopezObrador_y yo compartimos nuestras preocupaciones sobre el impacto humanitario de la guerra en Ucrania, y lo invité a participar en el evento de esta semana #StandUpForUkraine en apoyo de los refugiados ucranianos y otras personas que han sido desplazadas” se lee en el tuit del primer ministro.

On the phone today, President @LopezObrador_ and I shared our concerns about the humanitarian impact of the war in Ukraine – and I invited him to take part in this week’s #StandUpForUkraine event in support of Ukrainian refugees and others who have been displaced.