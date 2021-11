Kamel Nacif promueve nuevo amparo contra la Fiscalía

Kamel Nacif Borge promueve un nuevo amparo en contra de la Fiscalía General de Justicia, tras una investigación abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El empresario conocido como “el rey de la mezclilla”, afirma en su demanda ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México que la investigación, abierta en septiembre de 2020 ha tomado demasiado tiempo sin que él o sus abogados tengan acceso a la carpeta.

“El retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF- CDMX/0001148/202 que inició la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales".

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda aún no determina si se admite o no la solicitud de Nacif, en tanto que el imputado no determine “de forma clara y precisa” los actos que reclama a la UIF y a la Fiscalía.

Kamel Nacif en prisión por 93 años

En octubre pasado, un tribunal federal confirmó la sentencia de 93 años de prisión contra Jean Succar Kuri, tras encontrarlo responsable por delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

Esto luego de que el señalado intentara reducir su condena promoviendo un recurso de apelación.

En febrero del 2020, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito desestimó la sentencia de 112 años de prisión que se le impuso a Nacif, al encontrar vicios en el proceso.

Sin embargo, esto no implicaba su libertad sino una nueva sentencia que quedó en 93 años.

(Con información de La Jornada)

