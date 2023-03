Ken Salazar: Tamaulipas representa criminalidad y violencia por cárteles

Criminalidad y violencia, es lo que representa Tamaulipas en estos momentos tras los ataques a balazos y el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurridos el pasado viernes, señaló el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Expresando la preocupación de su país por el control criminal que el cártel del Golfo tiene en la llamada frontera chica de Tamaulipas, la cual está conformada por los municipios de Miguel Alemán, Mier, Díaz Ordaz, Camargo y Guerrero, limita al norte con Estados Unidos y desde hace años registra altos niveles de violencia delictiva.

Por lo tanto, junto a las autoridades estadounidenses, se consideró la imperante necesidad de actuar contra los cárteles.

El diplomático expresó sus condolencias a los familiares de los dos estadounidenses que fallecieron en el ataque, así como de la mexicana que fue alcanzada por una bala perdida.

Protecting 🇺🇸 citizens is our most important role. 🇺🇸 officials work with 🇲🇽 authorities to secure the safe return of 4 🇺🇸 citizens taken at gunpoint on Friday in Matamoros, Tamaulipas. The @FBI offers a reward for information leading to their return: https://t.co/NXgckIFiCP https://t.co/dqyMjQci9X