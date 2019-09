La mañanera de AMLO: 10 de septiembre de 2019

Staff

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de este martes.

AMLO Pide a José Manuel Mireles que se eduque

Ante las expresiones contra mujeres que ha hecho José Manuel Mireles, el Mandatario federal pidió al subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán que se disculpe y se comprometa a educarse en la materia. López Obrador fue cuestionado si pedirá a Mireles su renuncia, luego que para referirse a mujeres usara expresiones misóginas y discriminatorias como "pirujas" y "nalguita".

"Hay que ver si existen denuncias por estas expresiones y que la autoridad competente resuelva".

"Creo que tenemos que ser respetuosos en general y respetar a las mujeres y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas, en todo sentido, garantizar la libertad a todos y no tener esos desplantes, esas expresiones, no corresponde no sólo a nuestro Gobierno sino a lo que somos como sociedad".

-¿No le va a pedir la renuncia?, se le preguntó.

"Quiero ver si hay una denuncia y un procedimiento legal. Puede ser que si no hay denuncia, no hay quien resuelva sobre esto, que si existe, hay instancias, entonces yo antes de pedir la renuncia, le pediría que ofreciera públicamente una disculpa".

"Vamos a pedirle que hoy mismo ofrezca una disculpa pública y que no solo exprese eso, no es decir: yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres, como es evidente, sino hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y seres humanos, y hago el compromiso de educarme en esta materia y reconozco que cometí un error y como ser humano que cometemos errores, lo acepto, y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volver a hacerlo, algo así, sincero".

Adultos mayores reciben pago por tarjeta gracias al Banco del Bienestar del gobierno de AMLO

La Secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, reportó un avance del 93.6 por ciento en la entrega de pensiones a adultos mayores. Indicó que más de 8 millones de adultos mayores han sido beneficiados con el programa y el 58.44 por ciento recibe su pago por transferencia electrónica, mientras que el 41.55 por ciento, en efectivo.

"Debemos migrar todos los pagos a tarjeta bancaria, para eso es el Banco del Bienestar (...) el próximo mes de octubre haremos un esfuerzo para bancarizar en puntos de pago".

"Consideramos que vamos muy bien, los adultos que ya tienen su pensión vía bancaria no tienen que hacer ningún otro movimiento".

Tendrá Banco de Bienestar del gobierno de AMLO 13 mil sucursales

El Presidente informó que el Banco del Bienestar tendrá 13 mil sucursales en todo el País para fomentar la bancarización en las regiones que no cuentan con bancos.

"El Banco del Bienestar es algo importantísimo, cuando se tenga el banco desplegado, ya se creó, pero está en proceso de ampliación, ese banco va a manejar un poco más de 300 mil millones de pesos al año, el Banco del Bienestar con estas 13 mil sucursales en todo el País".

El Paquete Económico 2020 contempla 126 mil millones para adultos mayores

Montiel indicó que para el programa de apoyos a adultos mayores en 2019 se aprobaron 100 mil millones de pesos y que para el 2020 están planteados 126 mil millones.

2018: 39 mil mdp

2019: 100 mil mdp

2020: 126 mil mdp

Roban 20 millones de programas a Bienestar

La subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel informó que 20 millones de pesos han sido robados a programas del Bienestar y que se han dado 7 hechos de robo a recursos del programas de adultos mayores.

"El monto de lo robado, el dinero está asegurado, quien lo traslada son empresas de valores, servicio a cargo del Banco del Bienestar, antes Bansefi".

"En adultos mayores ha habido siete eventos, dos en Chiapas, uno en Hidalgo, otro en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca dos también, es lo que hasta ahora tenemos como eventos de asalto directo al operativo, solo en uno estando los adultos mayores".

Reconstruyen 15 edificios afectados en CDMX

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que cerca de 15 edificios afectados por el sismo del 19S ya fueron reconstruidos y entregados.

"Hoy no hay solo un edificio reconstruido, hay cerca de 15 edificios que ya fueron entregados. En este momento en casas habitación hay 3 mil en construcción y 500 que ya se entregaron", dijo en conferencia matutina junto a AMLO.

Agregó que en los casos de los edificios se han atendido personalmente con la Procuraduría Social y la Comisión de Reconstrucción.

"En la Ciudad de México hay aproximadamente 20 mil familias damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, cambió por completo la forma de apoyar a los damnificados para la reconstrucción de sus casas", comentó Sheinbaum.

La edad es un estado de ánimo: AMLO

Al hablar de los apoyos a adultos mayores, el Presidente dijo que busca que tienen "muchísimas cosas que aportar" y que la edad es un estado de ánimo.

"Que nos ayuden a distribuir, más que nada a crear como grupos de lecturas, grupos de lectura, de análisis a partir de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes que es un elemento como otros, un referente y ellos tienen muchísimas cosas que aportar".

"Luego está el hecho de que ahora por la ciencia se vive más que antes, lo que queremos es que no solo se viva más sino que se viva mejor porque si se vive más y se sufre no tiene sentido, queremos que se viva más y mejor y por eso este apoyo que no solo va a lo material no solo es, antes me acuerdo aquí en la Ciudad que usaban la tarjeta para ir de compras y se sentían muy bien los abuelos, se llevaban a los nietos para comprarles algo, ahora pues es el dinero en efectivo, pero no solo es eso, es fortalecer la autoestima, decir estoy siendo tomado en cuenta, no me han abandonado, la sociedad me está reconociendo, eso es muy importante".

"Luego si se vive más y se tiene experiencia y los adultos mayores están bien físicamente son muy útiles, muy eficaces, muy profesionales, si se tiene capacidad física y mental y experiencia. Además lo de la edad es un estado de ánimo, nada más, viejos los cerros".

A AMLO le enorgullece que le pongan su nombre a bebé

Se le informó que una mujer migrante del Congo que está en Chiapas tuvo a un hijo y le quiere poner Andrés Manuel en su honor, lo que afirmó es un orgullo para él.

"Para mí es un orgullo, eso es lo que le puedo decir a ella, no lo sabía, me da mucho orgullo, es su decisión".