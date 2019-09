La mañanera de AMLO: 9 de septiembre de 2019

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 09-Sep-2019 .-Estos son los temas que abordó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de este lunes, concentrada en el Presupuesto.

Descarta SHCP mayor presión a contribuyentes

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que no se presionará a los contribuyentes con la propuesta del Gobierno federal para reducir la evasión fiscal, incluida en el Paquete Económico, y la ampliación de facultades del SAT.

"Dotar al SAT con los recursos adecuados no tiene que ver con presionar a los contribuyentes, lo que queremos asegurar es que todos estamos contribuyendo como la ley dispone".

"Al saber los mexicanos a dónde van los recursos, se van a sentir tranquilos de a dónde van sus impuestos".

También te puede interesar: AMLO llama a los narcos a “pensar en sus mamacitas y recapacitar”

Destacan plataformas digitales

El titular de Hacienda afirmó que el sector de las plataformas digitales es el que más está creciendo, entre 10 y 11 por ciento, y representa casi el 5 por ciento del PIB, por lo que debe asegurarse de que haya un marco de recaudación adecuado.

Agregó que buscan asegurar que "todo mundo, incluyendo las plataformas digitales" cumplan con el pago de impuestos.

Garantiza apoyos para 2020

AMLO afirmó que los apoyos sociales están garantizados en el Presupuesto 2020.

"De manera muy especial a la gente humilde, a la gente pobre, decirles que están garantizados sus apoyos, que todos los adultos mayores van a estar recibiendo, día con día, permanentemente, su pensión, que todos los discapacitados pobres, de manera especial niñas y niños, su pensión está garantizada para finales de año y para el próximo".

Comentó que para el siguiente año no habrá aumento de la deuda pública ni aumento de impuestos en términos reales.

El tabasqueño agregó que se mantendrá una política económica que permita mantener estable al peso.

"Vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda Pública. No va a haber faltantes, no va a haber déficit y esto nos permite que se mantenga estable el peso".

¿Cuál es la clave del Presupuesto 2020?

Afirmó que la clave para que el Presupuesto 2020 rinda es no permitir la corrupción.

"La clave está, lo mero principal es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el Gobierno, el gasto superfluo, había un Gobierno mantenido y bueno para nada".

'No queremos que Cámara sea tianguis'

Ante la negociación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, dijo que ya no quieren que el Palacio Legislativo sea un tianguis.

"Nada de 'a ver, quieres mis votos, qué vas a dar', ya no, ya no queremos que la Cámara de Diputados sea un tianguis, ya que cada quien decida y garantizar lo más importante, que le llegue el presupuesto a la gente".

Reconoce a equipo de Hacienda

"Vamos bien, de buenas, tenemos desde luego que seguir trabajando, no aflojar el paso, y estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo de la Secretaría de Hacienda encabezado por Arturo Herrera, son muy buenos servidores públicos".

'Duele muchísimo pago de deuda'

Dijo que le duele muchísimo el pago de la deuda, pues fueron compromisos adquiridos en lo que llama periodo neoliberal.

"La verdad que quisiéramos que les llegara más pero tenemos gastos que no se pueden eliminar, imagínense el pago del servicio de deuda, duele muchísimo ¿Cuánto están estimando? Setecientos mil millones, solo para pago de intereses de la deuda".

Sigue esperando disculpas por resultados en PEMEX

AMLO aseguró que sigue esperando que se disculpen los que impulsaron la reforma energética por decir que iba a aumentar la producción de petróleo, cuando en realidad cayó.

"Nada más para que no se olvide, abro paréntesis, para decir que estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la reforma energética engañando de que iba a aumentar la producción de petróleo y fue al revés, se cayó y aumentó a los consumidores el precio de los combustibles".

"Vamos a rescatar a Pemex, ya empezamos, ya se logró estabilizar la producción petrolera, lo que no se había logrado en 14 años, ya se logró en 9 meses".

"En 14 años, de manera permanente caía la producción de petróleo, así nos dejaron la situación en Pemex de disminución permanente constante en la producción, se estabilizó y ya empezamos a crecer en producción".

Ve Herrera en Pemex un buen negocio

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, afirmó que contrario a lo que analistas han dicho, Pemex sigue siendo un buen negocio en el cual invertir, ya que una mayor producción de barriles diarios permitirá mayores ingresos.

"Contrariamente es un buen negocio porque en los criterios generales de política económica hay casi 200 mil barriles adicionales. Es un muy buen negocio".

"En realidad es muy buen negocio, hay casi 200 mil barriles adicionales y si los multiplicamos por alrededor de 50 dólares el barril y por los 365 días del año, vemos que es muy buen negocio".

"El total de los apoyos a Pemex son poco más del uno por ciento del presupuesto total. En la medida en que invirtamos en Pemex tendremos una empresa más eficiente".

"En 11 meses de la Administración anterior la producción cayó casi 300 mil barriles. Esto ya se paró, se estabilizó y está habiendo un aumento de la producción".

Afirma que sí hay medicinas en hospitales

A sugerencia de un legislador de Oposición, Hacienda envió funcionarios de manera aleatoria a los hospitales para ver si hay abasto y, según aseguró el Secretario de la dependencia, sí hay medicinas.

Abren puerta a considerar Metrobús en Laguna

Herrera indicó que una vez que se resuelvan los problemas de agua en la Laguna, podría ser consideraro el proyecto del Metrobús.

"Una vez que se resuelvan los problemas de agua, el Metrobús podrá ser considerado".

"Dependerá si el tema del agua es resuelto y si los ciudadanos consideran que es o no una prioridad".

Mira la mañanera de AMLO: 9 de septiembre de 2019