“La prueba Pisa continuará en México”, AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está participando en todas las pruebas de educación para mejorarla y que sí continúa en la evaluación Pisa.

"Sí, sí, sí, sí, no tiene por qué no continuar, todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, va a continuar México tolerando la producción de las empresas extranjeras, digo no, pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejoren la calidad de la enseñanza, digo sí".

"Todo lo que signifique mejorar la educación es apoyado y respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación", aseguró en conferencia matutina.