Las amigas de Debanhi no son culpables: Feministas piden parar ataques

La desaparición de Debanhi Escobar, ha desatado una ola de críticas hacia las amigas de la joven desaparecida en Nuevo León, pues los internautas acusan que las chicas son las culpables de su extravío por dejarla sola en la fiesta.

A raíz de estas acusaciones, colectivos feministas piden a los usuarios no culpar a las amigas de Debanhi Escobar, ya que de alguna manera se está normalizando la violencia que se vive en el país, y lo único que refleja son los pensamientos misóginos.

Entre los comentarios que culpan a las amigas de la joven desaparecida son:

"¿Qué se supone que debería de pasar si te dejan tus amigas en la madrugada?"

"¿Qué tipo de amigas te dejan en la madrugada?"

"Con esas amigas..."

NO MAMES, claro que las “amigas”de Debanhi son corresponsables de su desaparición. COMO SE TE OCURRE DEJAR A TU AMIGA SOLA?

Wey no!!! Eso jamás se hace. Ni aún que no hayan llegado juntas. A las amigas no se les abandona y menos con la situación tan crítica que se están viviendo — Horchata 🥛 (@laditapaniagua) April 12, 2022

Un colectivo feminista respondió las acusaciones que reciben las jóvenes que acompañaron a Debanhi.

"Para las que preguntan ¿Qué se supone que debería de pasar si te dejan tus amigas en la madrugada? Pues nada, no debería pasar nada. Ni en esa situación ni en ninguna otra, deberíamos salir a las calles sin miedo y seguras de volver; nada más" respondió un colectivo feminista

"La culpa no es de las amigas. La culpa es de quien pudo habérsela llevado, manas. Cuestionen la misoginia interiorizada con la que avientan sus discursos porque volvemos a la misma mierda que tanto tratamos de cuestionar y cambiar" indican otros colectivos.

En este país, se culpa primero a las amigas de Debanhi por irse antes, a los papás por dejarla salir sabiendo cómo está la situación, a ella misma por tomar alcohol y quererse quedar en la fiesta.

A todos ellos, ANTES de al maldito que no le permite regresar a casa. — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 12, 2022

Lo último que se sabe de Debanhi Escobar

Luego de reportar que las autoridades detuvieron a un presunto responsable sobre la desaparición de la joven de Nuevo León, se informó que la Fiscalía del Estado había encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, el cual se relacionó con Debanhi, pero esta especulación ya se desmintió.

Por otro lado, el padre de la joven califica de incoherente que el taxista haya “abandonado” a su hija en medio de la carretera Laredo y apunta que las acciones de sus amistades no cuadran.

"No sabemos por qué la bajó, con qué intensión, es incoherente que dejen a una muchacha a media carretera donde hay mucha inseguridad, no hay luces, no hay nada, camiones, esa carretera te puede llevar a Tamaulipas, San Luis Potosí" acusó el padre de Debanhi

El papá de la joven resalta que este miércoles se presentarán a la Fiscalía del Estado para continuar con las investigaciones, pero dejó claro que se encuentra “mortificado” ya que este es el cuarto día que su hija se encuentra desaparecida y señala que mientras “más pasa el tiempo se sabe qué tipo de desenlaces se dan”.

(Con información de El Universal)