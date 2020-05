Las personas no están obligadas a decir cuánto tienen, eso no es adecuado: AMLO

MÉXICO.- El Presidente López Obrador rechazó la iniciativa para que el Inegi mida la concentración de la riqueza, pues dijo que sólo los servidores públicos tienen la obligación de informar sobre sus bienes.



Asimismo, consideró que esa no es la manera de conocer la desigualdad en el País.





"No es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, eso no lo veo adecuado".

"No creo que sea correcto. Se tiene que mantener en privado. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. No consideró conveniente esa propuesta", dijo en conferencia mañanera.

El Mandatario aseguró para evitar la desigualdad es necesario combatir la corrupción.



"Para que no haya tanta desigualdad lo mejor es que el Gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco. Vaya ascendiendo en la escala social y que no se profundice la desigualdad", expuso.



"Que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción, que eso es lo que produce la desigualdad. La desigualdad se producía en México por la corrupción. Si no hay corrupción no va a haber desigualdad".