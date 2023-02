¡Le tocó a Zavala! piden explicaciones sobre Calderón en caso García Luna

Margarita Zavala, diputada del PAN; fue enfrentada en plena Cámara de Diputados por la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, quien, entre exigencias y reclamos, pidió que explicara el vínculo que tiene su esposo, el expresidente Felipe Calderón con el caso de Genaro García Luna y el narcotráfico.

Luego de que en el juicio de Genaro García Luna que se lleva a cabo en una corte de Estados Unidos señalaran que estuvo involucrado el ex Presidente Felipe Calderón en cuanto a los nexos con el narcotráfico, Aguilar Gil dijo que la esposa de Calderón, Margarita Zavala también debería rendir cuentas en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México.

Ante las palabras de Aguilar Gil, Margarita Zavala no dudó en meter las manos al fuego por su esposo, ya que ante los señalamientos negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada y se atrevió a calificar como un sexenio valiente el que dirigió Felipe Calderón.

"No hubo un solo pacto político con criminal alguno, en cambio, la ola de violencia que están viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita, y hasta pide su extradición, y dice, y dice, como tanto se quejan, no sabía nada”, indicó ante los hechos ocurridos en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.