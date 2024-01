Lenia Batres asume cargo con fuertes señalamientos a la SCJN

La nueva Ministra Lenia Batres acusó a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de incurrir en excesos, de invadir funciones del Legislativo y de ponerse por encima de la Constitución, al tiempo que llamó al máximo tribunal del País a autolimitarse y someterse a las leyes nacionales.

En un discurso inédito por su dureza, arropada por aplausos de familiares, amigos y funcionarios morenistas que abarrotaron la Corte, Batres recibió la toga que usará durante quince años y se presentó ante sus nuevos colegas como la Ministra del pueblo.

"Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo" , dijo Batres, entre ovaciones de sus correligionarios.

Afirmó que su llegada es la llegada de personas "tangibles, terrenales, con problemas comunes", de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de personas críticas del Poder Judicial.

Batres, primera persona que llega a la Corte designada directamente por el Ejecutivo, criticó al tribunal por anular leyes por vicios de forma, en un tono de reproche que ni el Ministro ni las tres Ministras nominados en este sexenio se hubiera atrevido a utilizar.

La Ministra de 54 años, graduada de la Universidad Humanitas y con un doctorado en la UNAM, criticó a la Corte por ir contra texto expreso de la ley al suspender normas impugnadas en acciones de inconstitucionalidad; por revivir leyes derogadas por el Congreso al invalidar las nuevas; y por crear una instancia adicional, ante los tribunales colegiados, para los incidentes de inejecución de amparos.

Reclamó además porque la Corte se enfoca en resolver litigios con implicaciones políticas, en vez de centrarse en impedir que los juicios penales se caigan por formalismos, como el llenado erróneo de un informe policial.

También reprobó que no se acate el mandato del artículo 127 de la Constitución de no ganar un salario mayor que el del Presidente de la República --reforma que data de 2010--, aunque sin mencionar que el actual Ejecutivo fue quien redujo sus ingresos a la mitad de los sexenios previos, o la regla del 17 de la Carta Magna, de privilegiar la resolución de fondo de los asuntos por encima de formalismos.

"La Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables, es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas, por eso me he atrevido a hablar de excesos" , dijo.