Ley de Derechos Humanos sugiere proteger aviadores en México

Samuel Adam

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Un artículo de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad despertó polémica entre diversos sectores que consideran favorece a morosos e invasores.

En febrero, el Congreso de la Ciudad publicó la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que en su Artículo 60 limita los desalojos.

"Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales.

"Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza", señala el Artículo 60.

Diputados y notarios acusaron que por proteger el derecho a la vivienda se abre la opción de cobijar a invasores.

El notario Miguel Alessio Robles explicó que esto es la antítesis a las resoluciones judiciales que resuelvan a favor del dueño de un inmueble que fue invadido o arrendado.

"No hay ni siquiera causas para que los supuestos de la Ley se den. Va a crear una inseguridad jurídica no sólo en relación con los procedimientos judiciales, sino para las operaciones inmobiliarias a futuro.

"Entre ejecutar una sentencia desde un juez y por otro lado invocar la Ley, el juez no tiene otros elementos que su propio criterio", señaló Robles a Grupo REFORMA.

También, la Ley contempla indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, contar con garantías procesales y que las autoridades aseguren la reubicación de las desalojados sin recursos en un radio no mayor a 15 kilómetros del lugar en el que vivían.

La bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad propondrá la derogación del Artículo 60, al considerar que genera un cargo patrimonial para el Estado y para el responsable de indemnizar.

"Genera responsabilidades hacia los juzgadores y actuarios en el sentido de la probable indemnización por daños materiales o inmateriales. Además, ataca la cosa juzgada, al obstaculizar la ejecución de la sentencia", consideró Jorge Gaviño, coordinador perredista

En los primeros cuatro meses de 2019, la Procuraduría General de Justicia registró un incremento del 18 por ciento en denuncias por despojos respecto a 2018; la cifra creció de mil 89 a mil 295.

Grupo REFORMA buscó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, Nashieli Ramírez, así como al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Temístocles Villanueva, quienes decidieron no pronunciarse al respecto.