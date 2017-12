Aprueban Ley de Seguridad Interior

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto de representantes de partidos políticos, aprueban en comisiones el dictamen de Ley de Seguridad Interior.

Después de cinco horas de debate y con los votos del PRI, PVEM y algunos panistas, el Senado aprobó en comisiones, en lo general, el dictamen de Ley de Seguridad Interior que modifica 9 artículos de la minuta enviada por los diputados, con la intención de llevarlo al pleno hoy y dejarlo en primera lectura para ser discutido mañana.

'No resuelve el problema de inseguridad del país'.

De acuerdo con mileno.com, tanto el PRD como el bloque PT-Morena entregaron su voto en contra y anticiparon que se van a reservar los 34 artículos para discutirlos en el pleno, al afirmar que los cambios hechos a la minuta no sirven porque no resuelve el problema de inseguridad del país y legalizará la "militarización" desplegada desde hace 10 años.

En la sesión, los presidentes de las comisiones de Gobernación, Cristina Díaz; de Defensa Nacional, el panista Fernando Torres Graciano; de Marina, Ricardo Barroso destacaron los cambios, al señalar que se refuerza el respeto a los derechos humanos y se elimina una condicionante que preocupaba a la sociedad, como es el hecho de que cuando se trate de protestas o movilizaciones sociales no intervendrán las fuerzas armadas.

La priista Cristina Díaz hizo una relatoría de las reuniones de consulta previas, a las que se invitó a la ONU, a la CNDH, al colectivo #SeguridadSinGUerra, gobernadores, alcaldes y otros personajes involucrados.

A la reunión se coló un opositor de la sociedad civil, invitado por Angélica de la Peña, a quien la legisladora regañó a gritos y manotazos: ¡Todos los que estamos aquí tenemos que guardar el orden. Así estamos llevando a cabo la sesión. No puede alzar la voz ni interrumpir el diálogo!

En su turno, el coordinador perredista y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Sánchez y Angélica de la Peña, advirtieron que su aprobación por mayoría terminará judicializada y controvertida en la SCJN.

Del PT-Morena, los senadores Benjamín Robles, Dolores Padierna y Miguel Barbosa señalaron que es la peor legislación de los últimos 20 años y reafirmaron que la votarán en contra.

En el mismo sentido, el independiente Alejandro Encinas y el panista Juan Carlos Romero Hicks compartieron un posicionamiento en contra, donde señalan que el dictamen contiene ambigüedades jurídicas, "las cuales no contribuyen a construir un modelo estructural de seguridad pública que fortalezca a las autoridades civiles y que permita revertir los altos índices de violencia que sufre el país".

Señalaron que, por el contrario, propone un modelo que favorece la consolidación de un paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia, ni tampoco el crimen organizado en México, "pero sí ha aumentado la violación a los derechos humanos".

'Lo perfecto es cercano a lo imposible'.

En revire, el priísta Patricio Martínez manifestó: "¿Qué quieren? ¿que no hagamos cambios? ¿quieren un cambio perfecto? No podemos buscar una ley perfecta en su articulado, pero lo que sí les digo: el estado de cosas actual no puede permanecer igual ni un solo día más, por eso estoy de acuerdo, hoy debemos votar esto ¡hoy, hoy, hoy! ni un día más"...

También panistas como la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, anunció que se reservará un paquete de artículos para hacerles cambios; mientras que otros legisladores de su partido como Laura Angélica Rojas votaron en contra y Ernesto Ruffo se ausentó del salón de plenos.

¿Qué es, cómo entenderla?

1. La ley establece que la seguridad interior es una parte de la seguridad nacional y ésta se entiende como el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados a garantizar la vigencia del orden constitucional, lo cual causa confusión, según las organizaciones que se oponen al dictamen.

2. El artículo 7 establece que los actos realizados por las autoridades deberán preservar los derechos humanos y sus garantías, y en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, el Presidente, con la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, podrá suspender o restringir en un lugar determinado el ejercicio de estos.

3. El artículo 8 establece que "las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior".

4. El artículo 11 establece que el Presidente de la República podrá ordenar por sí la petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención del Ejército y la Marina para implementar acciones de seguridad interior en zonas de conflicto, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

5. El artículo 12 indica que en el caso de que superen las capacidades de las autoridades competentes o que se originen por la falta o insuficiente colaboración de estados y municipios, el Presidente determinará la procedencia de la intervención de la federación y expedirá dentro de 72 horas la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional.

6. El Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las fuerzas federales y fuerzas armadas en los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones. La intervención de las fuerzas armadas no podrá exceder de un año, de acuerdo con la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pero puede prorrogarse por acuerdo del Presidente mientras subsista la amenaza.

Famosos la reprueban

Por medio de redes sociales algunas estrellas como Diego Luna, Gael García Bernal e incluso Denisse Merker, han manifestado su inconformidad sobre esta ley, están totalmente en contra de ella y varios han argumentado que no quieren un país así para sus hijos ni para ningún mexicano.