Ley Federal del Trabajo: Habrá cambio democrático radical en sindicatos Alcalde Luján

Francisco Martínez Romero/Notimex

Ciudad de México.- Con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro, la vida sindical del país cambiará de manera radical, pues por primera vez los trabajadores podrán emitir su voto para elegir a sus representantes de manera personal, libre y secreta, afirmó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

En el Paquete Económico 2020 se asignó presupuesto para la creación de ese Centro y de tribunales laborales en 10 estados de la República en una primera etapa, derivados de la reforma laboral, para concentrar todos los registros sindicales, lo que constituye un modelo que "cambia de manera radical" la representación laboral en México.

En entrevista con Notimex, la funcionaria indicó que ese organismo público descentralizado, producto de la reforma laboral, se encargará de todos los registros sindicales del país, de la conciliación en materia federal y de todos los procesos democráticos de voto personal, directo y secreto, con lo que ya no habrá elección de dirigentes sindicales "a mano alzada".

Afirmó que ha habido resistencias por parte de algunas organizaciones gremiales, que han presentado amparos contra diversos puntos, “pero nosotros continuamos en los plazos establecidos en la ley para la implementación de la reforma”.

Detalló que han impugnado diversos aspectos, principalmente el tema del voto directo, las cuotas sindicales, entre otros, bajo el argumento de que esas disposiciones representan una intromisión en la vida interna de sus organizaciones y que ellos pueden determinar cómo elegir a sus dirigentes, “pero la ley es clara de que tiene que ser a través de un proceso democrático”.

“Si no lo hacen a través de un proceso democrático entonces no, la autoridad no tiene por registrada esa directiva sindical.

"O por ejemplo un contrato colectivo no se tiene por depositado en el Centro Federal de Conciliación y Registro si no se obtuvo previo la constancia de representatividad, entonces no tiene validez jurídica, no existiría la elección de la directiva, no sería válida si no es a través de un proceso democrático”, explicó la secretaria del Trabajo

El Centro también se encargará de emitir las constancias de representatividad para que se pueda firmar un contrato colectivo de trabajo, en el marco de la reforma en materia de libertad, democracia sindical y de justicia, y trabajará en conjunto con centros de conciliación y tribunales especializados, para lo cual se asignaron al Poder Judicial de la Federación 375 millones de pesos.

El presupuesto se asignó para que la primera de tres etapas de este modelo empiece a operar en el último trimestre del próximo año, lo que evitará que se pueda firmar un contrato colectivo a espaldas de los trabajadores pues antes de firmar un contrato colectivo los dirigentes tienen que acudir a dicho Centro para recibir una constancia de representatividad.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que de esta manera el líder sindical tendrá que demostrar que cuenta por lo menos con el respaldo de 30 por ciento de los trabajadores, y que puede firmar a su nombre un contrato colectivo.

Avanza Jóvenes Construyendo el Futuro

En otro tema, Luisa María Alcalde negó que en el presupuesto para el año próximo se contemple una reducción en los recursos que se destinan al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues en abril se hizo un ajuste para que se pudiera alcanzar la meta de un millón de aprendices en este año de los cuales a la fecha van 930 mil.

“En realidad no se baja el presupuesto para el año siguiente, es un presupuesto que es suficiente: uno, para atender al millón de aprendices que van a concluir este año y que van a seguir el año que entra y que se van a empezar a graduar, pero también para que empecemos a meter más jóvenes del programa”.

Dijo que los 25 mil 300 millones que se asignaron al programa son suficientes, pues “corresponde a cómo ha venido creciendo el programa y a la realidad del programa”, que ayudará a impulsar el empleo, con jóvenes con experiencia, que podrían quedarse en los centros de trabajo donde se capacitaron.

En este contexto, afirmó que se ha suspendido a decenas de empresas “que no entienden o no están a la altura de entender la responsabilidad que significa este programa de formar a los jóvenes, o no los capacitan, o les piden parte de su beca.

“Lo que hacemos nosotros es suspender el centro de trabajo, investigarlo y presentar denuncia penal. Eso lo acabamos de hacer con lo sucedido en Morelos, donde se detectaron dos empresas que les estaban pidiendo a los jóvenes parte de su beca”, advirtió.

Luisa María Alcalde consideró que “hay una buena perspectiva en el futuro en términos de generación de empleo”, y reconoció que “el gran problema en México tiene que ver con un esquema laboral basado en la precarización del empleo, con salarios sumamente bajos, y ni hablar de los salarios mínimos que no alcanzaban ni para la canasta básica”.