Con ustedes, ¡las leyendas del póker!

Un juego, sea o no de azar, cuenta con un sencillo objetivo: entretenernos, ocuparnos nuestro tiempo de ocio. Que nos divirtamos jugando nosotros mismos o haciéndolo en compañía de nuestros amigos.

A partir de esta base, algunos juegos, como sucede con el póker, han evolucionado hacia alcanzar el profesionalismo. Ganarse la vida entre cartas. Viajando y participando en torneos y jugando y jugando sobre muchas mesas. Y, sí, claro, ganando suculentos premios, algunos siendo millonarios y solucionando la vida económicamente a estas personas.

¿Conoces a las verdaderas estrellas del póker? ¿A esos jugadores que reinan entre los profesionales de los naipes? Si eres un seguidor de este juego de cartas, seguro que te sonarán algunos de los nombres que leerás a lo largo de los siguientes párrafos. Si no es así, permanece atento, puesto que quizá te conviertas en uno de ellos si eres un buen aficionado al póker y van aprendiendo conocimientos, estrategias y trabajando fuerte y de manera constante en el manejo de las cartas.

¿Y cómo puedo yo saber que estoy en ese camino? No hay un único factor, pero, por ejemplo, si hablamos de Texas holdem debería saber responder a la perfección sobre esta variante del póker. Si no es así, ya sabes que tu nivel debe mejorar muchos estados. Otro factor a tener en cuenta, más allá de los conocimientos, es la parte práctica y la experiencia que se desarrolla en consonancia a jugar cuantas más partidas. Antes de desglosarte el nombre de los profesionales más reconocidos de la historia del póker, te aclaramos el significado de Texas holdem, por si no estás familiarizado con estos términos.

Con Texas holdem nos referimos a una de las variantes más conocidas de este juego de cartas. De manera somera, diremos que se reparten cartas (dos, concretamente) y boca abajo. Con estas cartas, más el resto que se mueven en la mesa (tres naipes), se podrá apostar, retirarse o pasar turno en función de las combinaciones que te harán tener una buena mano o no durante las diferentes rondas que tienen lugar sobre esa partida. El ganador se impone después de cinco rondas.

Las leyendas de las cartas

El sueño de todo profesional, sea o no ya jugador de póker, consiste en labrarse un hueco en la historia de esa disciplina. Y esto se consigue ganando títulos y, en consecuencia, llevándose grandes premios en metálico, como le sucedió a nuestro primer protagonista.

Doyle Brunson pasó a la historia del póker por ser el primer jugador que se levantó un millón de dólares en una misma partida y porque está considerado como uno de los inventores del póker moderno. ¿Qué más se puede pedir? Aún hay más. Nuestro protagonista, además, desafío a las leyes de Estados Unidos, ya que se movía clandestinamente de mesa en mesa cuando estaba prohibido jugar a las cartas.

Más allá de estas curiosidades históricas, cabe decir que la trayectoria de Doyle Brunson es tan brillante como su historia: consiguió 10 brazaletes de las WSOP (serie mundiales de este juego) y otro más del World Poker Tour, lo que le convierte en uno de esos sólo cinco jugadores del mundo que ha ganado en ambas categorías. Que sea miembro reconocido del Poker Hall of Fame no debe sorprender a nadie.

Los otros ‘padres’ del póker

Si mencionamos a Thomas Preston, sólo aquellos muy aficionados al póker conocerán su historia. E incluso quizá ni conozcan a nuestro segundo protagonista. La razón está en que se le conoce más por su apodo de ‘Amarillo Slim’. Y sí, Thomas Preston es otro de los fundadores del póker moderno, y también ganador de grandes partidas y miembro del Hall of Fame.

Su éxito, además, traspaso fronteras mediáticas. Preston adquirió mucha fama en televisión, con apariciones en varios programas de audiencia dando a conocer las bondades del póker. También tuvo gran éxito su libro ‘Play poker to win’. Un auténtico best-seller entre aquellos que buscan ese camino rápido hacia el éxito. Y no hacemos spoiler si indicamos que no hay recetas mágicas.

El trío de grandes leyendas del póker lo cierra el incomparable Johnny Moss, que ha sido el jugador más veterano de la historia en apuntarse un gran torneo de póker. Lo hizo con 66 años, lo que certifica que a más años, más experiencia. El póker es un juego de cartas donde ni la suerte ni el azar tienen un alto porcentaje de importancia.

Moss también es miembro destacado del Hall of Fame, pero su fama la consiguió en un enfrentamiento, mano a mano, con Nick Dandolos, apodado ‘El Griego’. La partida que ambos protagonizaron fue una de las más antológicas que se recuerdan en el mundo del póker.

Más estrellas legendarias

Ellos son grandes referentes de este juego de naipes, aunque ustedes deben apuntar otros nombres legendarios como Stu Ungar; Phil Ivey; Daniel Negreanu (estos dos últimos son considerados grandes protagonistas de las últimas décadas); Chip Reese; Phill Hellmuth; Johnny Chan o T.J. Cloutier, uno de los jugadores de póker más versátiles. La mayoría de estos jugadores, y otros muchos que son famosos en el mundo del póker, suman sus triunfos por millones de dólares. Ya saben que ganar una partida en Las Vegas desencadena una lluvia de premios en metálico.

Quizá la próxima estrella del panorama del póker sea mexicana, y no sería de extrañar a tenor de las considerables inversiones que las empresas del sector están realizando en el país azteca. Esto será otra historia, porque convertirse en estrella de este juego está reservado sólo para los elegidos, para aquellos que se forman, que entrenan duramente, que educan sus reacciones y emociones, que trabajan sus estrategias, que saben de matemáticas y que cuentan con una notable agilidad mental. Y tener suerte, en el sentido de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Y que llegue esa mano perfecta en el momento más idóneo.

No hay más secretos en el mundo de este juego de cartas, así que si ustedes no llegan al profesionalismo recuperen el sentido del comienzo de este texto: disfruten de este juego con sus amigos o usted mismo midiendo fuerzas contra la máquina o contra otros jugadores de cualquier lugar del mundo. ¡Disfruten del póker! ¡El juego de moda en México!