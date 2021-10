'Lidia Cedillo' la primera mujer rectora de la BUAP en más de 400 años

PUEBLA, Pue., octubre 4.- La doctora Lilia Cedillo Ramírez rindió protesta como nueva rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2021-2025. Bajo la promesa de dirigir una administración austera y transparente, abierta al escrutinio público.

Durante sesión solemne del Consejo Universitario, la investigadora se convirtió en la primera mujer en dirigir los destinos de la casa de estudios en más de 400 años de historia.

Al rendir protesta refrendó su compromiso de encabezar una gestión cercana y dar un trato digno a todos los universitarios.

"Nos pronunciamos por el ejercicio de un gobierno universitario abierto al escrutinio social y al cabal cumplimiento de las obligaciones que establecen las normativas estatales y federales, así como a la plena transparencia de todas las adquisiciones y las acciones que se realicen con recursos públicos", dijo.

#LiliaCedillo emite su primer mensaje como rectora de la @BUAPoficial. Informó que en los primeros 100 días dará a conocer las acciones para atender las problemáticas de la comunidad universitaria @AlmanaquePuebla pic.twitter.com/rmedgMtE1u — Jared Carcaño (@carcano_jared) October 4, 2021

Luego de haber arrasado en la elección interna, convocó a los universitarios a llegar unidos a un nuevo periodo rectoral para dar paso a una nueva forma de gobernanza, con liderazgos estudiantiles y académicos.

"Como lo dije desde el día en que me postulé como candidata a la rectoría, soy una universitaria más y los convocó a poner nuestros talentos, competencias y capacidades al servicio de los intereses superiores de la institución y el cumplimiento de la misión de la BUAP", expresó la nueva rectora, con casi 40 años en la docencia y puestos administrativos en la institución.

Cedillo Ramírez, quien fue elegida en 1999 entre las 15 mujeres destacadas en ciencia por la Third World Organization for Women in Science, ganó las elecciones universitarias con 213 de los 218 votos sectoriales en disputa en la elección universitaria en la que participaron tres aspirantes (dos mujeres y un hombre).

La Rectora Lilia Cedillo dio a conocer los nombramientos de las y los funcionarios de la administración central para la gestión 2021-2025. #BoletínBUAP https://t.co/LR1F0xs44l pic.twitter.com/IFjQpIFPez — BUAP (@BUAPoficial) October 5, 2021

De los más de 120 mil universitarios con posibilidad de participar en el proceso de elección de la nueva autoridad de la Institución, se estima que emitieron su voto el 68.13 por ciento.

La nueva autoridad universitaria, anunció la publicación de la convocatoria para la renovación del Consejo Universitario, así como una consulta a estudiantes, académicos y trabajadores administrativos para construir el Plan de Desarrollo Institucional.

"Estoy aquí para servir a la institución que me formó, en la que encontré oportunidades de desarrollo, en la que he trabajado por muchos años y a la que quiero profundamente", expresó Cedillo la ex directora del Centro de Detección Biomolecular.

Al rendir protesta como Rectora de la BUAP, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, refrendó su compromiso de encabezar una gestión austera, transparente y abierta al escrutinio de la comunidad universitaria y de la sociedad.#BoletínBUAP https://t.co/8XIiY1xpcq pic.twitter.com/BNydAIo7pN — BUAP (@BUAPoficial) October 4, 2021

Y dijo, que la universidad debe estar abierta a la fiscalización, no sólo de los recursos que se le encomiendan, sino también de los resultados de sus funciones sustantivas, que son tan importantes como el manejo financiero.

TE PUEDE INTERESAR:

Maestro sugiere a mujeres aprender a cocinar para que no las maten

Detienen al agresor que violentó a maestra de la UAEM durante clase virtual

EU: Universidad castigará a quien no use lenguaje inclusivo dentro del campus