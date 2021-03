Ligan a gobernador con el Cártel de Sinaloa

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, fue denunciado por la compra de un departamento en el 2013 en Bosques de Santa Fe en la Ciudad de México, y esta adquisición se hizo a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), la cual fue fondeada por dos empresas fachada que eran utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

"¿Qué se denunció?, se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la UIF más que demostrar hechos, y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La UIF no tiene la competencia de ejercer la acción penal", describió Santiago Nieto.

"A partir de información con la que contamos al 8 de marzo del 2021, a la fecha de la consulta, la UIF había presentado una denuncia contra estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el Cártel de Sinaloa, a efecto de lavar dinero, eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco 'N', lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene actividad financiera, las dos empresas que terminaron enviado dinero a la Sofom son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado", agregó Santiago Nieto.

Al comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados como testigo en la audiencia para el desahogo de pruebas para el desafuero del gobernador panista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda relacionó al gobernador de Tamaulipas, con posibles comisiones de delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, el no pago impuestos y lo vinculó con 34 casas, propiedades, locales, residencias y terrenos en la Ciudad de México, Tamaulipas y Texas, en Estados Unidos con valor de más de 246.6 millones de pesos.

En esta audiencia pública, y que fue transmitida por todas las redes sociales de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto reveló que los ingresos percibidos con su actividad -pública y privada- desde el año 2000 al 2020, no corresponden con las propiedades declaradas y en las que aparece como socio.

En esta audiencia, Nieto Castillo hizo una relatoría, con fotografías, ubicación y valor aproximado, de 34 propiedades en las que se le relaciona al mandatario estatal y precisó que no todas fueron adquiridas de manera directa por el gobernador, sino algunas son en copropiedad.

Defensa

La defensa del gobernador de Tamaulipas insistió en que se viola la ley al hacer públicas las diligencias encabezadas por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, ante lo cual el titular de la UIF recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha planteado en distintas jurisprudencias y en diversas sentencias que los temas vinculados con actos de corrupción pueden ser difundidos y esto está amparado constitucionalmente por tratarse de temas de interés público.

En su oportunidad, Alonso Aguilar Zinzer, abogado de Cabeza de Vaca, preguntó en reiteradas ocasiones cuál era la fuente de información de la UIF sobre posibles vínculos de las operaciones financieras de Cabeza de Vaca con el crimen organizado, pero Santiago Nieto advirtió que no podía revelarlas porque estaría infringiendo la normatividad supranacional. Aclaró que la UIF en ningún momento califica los hechos denunciados y solamente presenta los elementos con que cuenta.

Ante la insistencia de la defensa para que Nieto respondiera, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, le advirtió que el titular de la UIF no acudió a la diligencia como indiciado, sino como testigo. "El testigo no es indiciado aquí. No le admito la pregunta", enfatizó.

Alonso Aguilar respondió que su intención no era molestar al testigo, sino solo aclarar que en la denuncia para solicitar el juicio de procedencia no aparece la venta del departamento de Santa Fe, aunque reconoció que sí están incluidos algunos depósitos bancarios.

"Son fantasiosas imputaciones", responde García Cabeza de Vaca

En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que en la audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias,

"y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones, ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad".

El mandatario tamaulipeco fijó su postura a través de seis puntos que expresó en un video que se difundió esta tarde a través de sus redes sociales.

Aseguró que la realización de la audiencia pública vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad,

"debido a que se formularon especulación sin sustento, y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros".

Por último, el gobernador de Tamaulipas advirtió que seguirá defendiéndose ante lo que calificó como una arbitrariedad.

