Llegada de Javier May a Fonatur es para acelerar obras del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la llegada de Javier May a Fonatur fue para imprimirle más velocidad a la construcción del Tren Maya, no por las observaciones que hizo la ASF a la obra.

"La decisión de hacer cambios en Fonatur fue para imprimirle más velocidad en la obra, por eso está Javier May que es senador con licencia y estamos disponiendo de los mejores cuadros, porque no se trata de cargos, sino de encargos, nos estamos desdoblando porque si no no avanzamos" .