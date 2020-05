(Video) Llueven comestibles de las alturas

Ciudad de México.- A las 11:15 horas, una camioneta se detiene en la esquina de Providencia y Pilares, en la Colonia Del Valle. En su defensa, lleva atados dos altoparlantes que invitan a salir a los balcones y sumarse a #AvientaUnaDespensa.

"Vivo en un edificio y, por ahí, he visto cómo pasan organilleros, diversos músicos, y la gente sale y los apoya. En una ocasión, les arrojé una sopa de pasta", cuenta Santiago Yedra, director de la empresa Tent.



"Fue entonces cuando pensé que, para aquellas personas que no pueden salir a la calle, que tienen hijos o que perdieron la chamba, como mínimo, podíamos ayudarlos recaudando donaciones y, al mismo tiempo, lograr que los donadores no se trasladen".



La jornada de recaudación, donde participan otros cuatro trabajadores, es de 10:00 a 18:00 horas y en los primeros cinco días ya han recorrido las colonias Narvarte y Del Valle.

"No todas las colonias en la Ciudad se prestan para esta actividad. En Benito Juárez, está la particularidad de que hay muchas construcciones con balcones", explica Yedra.



Desde el segundo piso de Matías Romero 74, María de los Ángeles Arcelus llama a los trabajadores, quienes extienden una manta debajo de su balcón.

"Les doy avena, un paquete de arroz, otro de sopa de coditos y un frasco de café, nos les doy más porque ya no tengo. No he podido salir", remarca Arcelus.



Cuando la camioneta llega a la Calle Adolfo Prieto, el entusiasmo se contagia.



Primero, desde el piso 10 del edificio número 1223, una persona de la tercera edad deja caer una bolsa de sopa y latas de chipotles.



Pero es en el número 1207 donde llega un momento en que no dejan de caer los víveres.



Raúl Guerra, coordinador de Tent, dice que en un solo día recolectaron 126 latas de atún, 128 sopas de pasta, 3 costales de 4 kilos de frijol, entre otros, mismos que son entregados cada sábado.



"Las semanas siguientes estaremos en la Nápoles, la Roma, Condesa y algunas zonas de la Miguel Hidalgo", adelanta Santiago Yedra.